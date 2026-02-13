Un robot capable de plier votre linge en toute autonomie est désormais en vente. Mais à 8 000 dollars, et avec quelques contraintes inattendues, Isaac 0, c'est son petit nom, soulève autant de questions qu’il promet de soulager.
Les robots domestiques peuplent la science-fiction depuis plus d’un siècle. Dans la réalité, à part les aspirateurs autonomes, nos corvées ménagères restent très humaines. Une jeune startup californienne, Weave, affirme pourtant avoir franchi un cap : son robot Isaac 0 est commercialisé et prêt à plier votre linge. Sur le papier, la promesse est séduisante. Dans les faits, elle s’accompagne de plusieurs limites.
8 000 dollars pour éviter la corvée de linge
Isaac 0 est un robot stationnaire conçu exclusivement pour plier le linge. Il suffit, selon Weave, de l’installer sur un bureau, de le brancher à une prise murale classique et d’y déposer une pile de vêtements propres. Le robot travaille ensuite pendant 30 à 90 minutes, au terme desquelles vous retrouvez des piles de vêtements soigneusement pliées.
Le modèle est proposé à 7 999 dollars, auxquels s’ajoute un dépôt de 250 dollars. Une formule de location existe également, à 450 dollars par mois. Pour l’instant, la livraison est limitée à la région de la baie de San Francisco.
Mais Isaac 0 n’est pas totalement autonome. Lorsqu’il rencontre une difficulté, comme un vêtement mal positionné ou une pièce trop complexe, des opérateurs humains peuvent intervenir à distance pendant quelques secondes pour corriger la manœuvre. Cela signifie qu’une caméra intégrée peut transmettre des images de votre intérieur à des employés de Weave.
Par ailleurs, le robot ne sait pas tout faire : il ne gère ni les grandes couvertures, ni les draps, ni les vêtements sortis de la machine à l’envers.
Un robot « apprenant » qui a encore besoin de l'humain pour s'améliorer
Weave présente Isaac 0 comme un robot « apprenant », censé s’améliorer au fil du temps grâce à ces interventions humaines de cinq à dix secondes environ. Les équipes de la start-up peuvent prendre à distance les commandes pour remettre le robot sur le droit chemin, corriger les défauts de l'appareil, et augmenter progressivement son autonomie. Enfin, faut-il accepter de partager avec des inconnus des images et vidéos de son intérieur. Le confort du pliage automatique de vêtements vaut-il une intrusion (volontaire) dans sa vie privée ? Vous avez quatre heures.
Ce lancement s’inscrit dans une tendance plus large : plusieurs entreprises travaillent sur des robots capables d’éliminer les corvées domestiques, comme on l'a vu récemment chez LG ou encore Switchbot Onero H1, que nous avions d'ailleurs rencontré à Las Vegas en janvier dernier.
Le pliage du linge est régulièrement présenté comme un cas d’usage idéal, notamment lors du CES, où d’autres prototypes ont été dévoilés. Reste que, malgré l’enthousiasme, ces machines semblent encore loin d’une adoption massive. Le prix élevé, les limites techniques et la dépendance à des opérateurs humains posent la question de la maturité réelle du produit.
Pour 8 000 dollars, Isaac 0 promet de vous libérer d’une tâche répétitive. C'est beaucoup, évidemment trop pour convaincre le grand public, mais dans dix, vingt ou trente ans, une fois les technologies éprouvées et les prix revus à la baisse, le robot autonome sera-t-il le nouveau lave-linge, terriblement banal dans un intérieur ?