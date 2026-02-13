Isaac 0 est un robot stationnaire conçu exclusivement pour plier le linge. Il suffit, selon Weave, de l’installer sur un bureau, de le brancher à une prise murale classique et d’y déposer une pile de vêtements propres. Le robot travaille ensuite pendant 30 à 90 minutes, au terme desquelles vous retrouvez des piles de vêtements soigneusement pliées.

Le modèle est proposé à 7 999 dollars, auxquels s’ajoute un dépôt de 250 dollars. Une formule de location existe également, à 450 dollars par mois. Pour l’instant, la livraison est limitée à la région de la baie de San Francisco.

Mais Isaac 0 n’est pas totalement autonome. Lorsqu’il rencontre une difficulté, comme un vêtement mal positionné ou une pièce trop complexe, des opérateurs humains peuvent intervenir à distance pendant quelques secondes pour corriger la manœuvre. Cela signifie qu’une caméra intégrée peut transmettre des images de votre intérieur à des employés de Weave.

Par ailleurs, le robot ne sait pas tout faire : il ne gère ni les grandes couvertures, ni les draps, ni les vêtements sortis de la machine à l’envers.