Thomson soigne aussi l’audio avec un système d'une puissance de 42 watts accompagné d’un caisson de basses intégré au socle, un point encore rare sur ce type de produit mobile.



Affiché à 699 € et garanti 3 ans, le Thomson Go Plus Pro UHD ne cherche pas vraiment à concurrencer les téléviseurs dans cette tranche de prix, mais à proposer une alternative crédible aux écrans fixes traditionnels. Plus mature et plus ambitieux que le Go TV, il illustre l’évolution d’une catégorie encore jeune, où la mobilité devient un vrai critère d’usage, et non plus un simple gadget.