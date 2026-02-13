Écrans sur roulettes, batterie intégrée, mobilité totale : depuis quelques années, certains constructeurs cherchent à réinventer le téléviseur pour l’adapter à des usages plus flexibles. Un terrain encore de niche, mais qui commence à se structurer, entre TV mobiles et écrans hybrides pensés pour le quotidien.
Avec le Go Plus Pro UHD, Thomson continue d'explorer le concept du TV mobile, un segment sur lequel la marque a beaucoup misé pour se distinguer. Il faut que, si le concept ne touche qu'un marché de niche, il a séduit beaucoup de fabricants ces derniers temps !
De la TV mobile à la tablette XXL
Il y a quelques temps, j’avais justement testé le Thomson Go TV, un téléviseur sur roulettes et batterie qui misait avant tout sur la flexibilité d’usage, au prix de concessions techniques assumées. Le Go Plus Pro UHD s’inscrit dans cette continuité, tout en changeant clairement de dimension.
L’écran passe en effet à un format un peu plus petit, idéal pour un usage en tant que tablette. Il adopte en effet une dalle de 27 pouces en 4K Ultra HD, avec une surface tactile, et il délaisse également Android TV au profit d’Android 14 en version tablette, un choix logique pour favoriser le multitâche, les applications professionnelles et les usages interactifs.
Monté sur un pied à roulettes avec batterie intégrée offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie, le Go Plus Pro UHD peut se déplacer librement dans la maison ou au bureau. Streaming, visioconférences via la webcam intégrée, navigation tactile, applications éducatives ou bureautiques : l’écran se veut polyvalent, presque caméléon.
Thomson soigne aussi l’audio avec un système d'une puissance de 42 watts accompagné d’un caisson de basses intégré au socle, un point encore rare sur ce type de produit mobile.
Affiché à 699 € et garanti 3 ans, le Thomson Go Plus Pro UHD ne cherche pas vraiment à concurrencer les téléviseurs dans cette tranche de prix, mais à proposer une alternative crédible aux écrans fixes traditionnels. Plus mature et plus ambitieux que le Go TV, il illustre l’évolution d’une catégorie encore jeune, où la mobilité devient un vrai critère d’usage, et non plus un simple gadget.
