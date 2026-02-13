L'historique de 37 millions d'internautes a été siphonné par 287 extensions

Similarweb, entreprise spécialisée dans l'analyse web, opère plusieurs extensions dont son outil officiel "Website Traffic & SEO Checker" qui compte un million d'utilisateurs. Big Star Labs, présumé affilié à Similarweb, contrôle des extensions touchant 3,7 millions de personnes. D'autres acteurs comme Curly Doggo (1,2 million), Offidocs (1,7 million) ou diverses entités chinoises complètent le tableau. Même Avast Online Security, avec six millions d'installations, a été signalé pour collecte de données.

Bien sûr, avec cet historique, l'internaute peut recevoir de la publicité très ciblée. Le chercheur a déployé des honeypots et détecté des scrapers tiers qui récupèrent activement les historiques volés, notamment des adresses IP liées à Kontera, une entreprise de publicité contextuelle rachetée par Amobee. Mais il y a également des risques d'espionnage industriel, par exemple lorsque des employés installent des extensions de productivité qui capturent les URL internes, les adresses intranet et les liens vers des tableaux de bord SaaS.

qcontinuum1 recommande de privilégier les extensions open source et de vérifier systématiquement les permissions demandées avant toute installation. La liste complète des 287 extensions est disponible dans son rapport.