L’analyse publiée par eSentire montre que l’accès initial s’est vraisemblablement fait par le biais d’un service RDP exposé, protégé par des identifiants trop faibles. Une fois la connexion établie, les opérateurs de Prometei exécutent une commande qui télécharge et prépare la charge principale. Le programme est alors copié dans le répertoire système, enregistré comme service Windows et configuré pour se lancer automatiquement à chaque redémarrage.

Cette persistance assurée, Prometei établit un premier contact avec son serveur de commande afin d’enregistrer la machine compromise et transmettre ses caractéristiques, notamment le nom d’hôte, la configuration matérielle, l’antivirus installé et les processus actifs. En parallèle, il ajuste les paramètres locaux en ajoutant des exclusions dans Microsoft Defender et en modifiant certaines règles du pare-feu pour garantir sa propre exécution.

La suite dépend du contexte. Prometei conserve sa fonction initiale de minage de cryptomonnaie, mais son architecture modulaire lui permet également de collecter des identifiants, de se déplacer au sein du réseau ou de déployer d’autres charges utiles. Dans le cas observé début 2026, les chercheurs ont également identifié un module chargé de surveiller les connexions afin de repérer les échecs d’authentification via RDP et de bloquer automatiquement les adresses IP correspondantes, probablement pour empêcher d’autres groupes malveillants d’exploiter la même machine. Une manière pour Prometei de sécuriser le serveur à son profit et d’en conserver un accès exclusif.