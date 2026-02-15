Toutefois, lorsque l’iPhone connecté en 5G s’est éteint, son équivalent connecté en Wi-Fi affichait encore 25% de batterie. Dans les faits, cela représente environ trois heures supplémentaires d’utilisation active, soit un gain bien réel, quand bien même celui-ci peut se montrer un peu moins important qu'escompté.

Bien sûr, il est important de souligner que ces résultats restent fortement dépendants du contexte. La localisation, la qualité du signal et les usages effectués sur le smartphone peuvent sensiblement faire varier les chiffres. Les résultats auraient sans doute été différents dans une zone à couverture plus faible.