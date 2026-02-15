La 5G est souvent pointée du doigt pour son impact sur l’autonomie des smartphones, quand le Wi-Fi est perçu comme une alternative plus économe. À partir d’un test comparatif mené sur un iPhone 17 Pro Max, on peut évaluer l’écart concret entre les deux modes de connexion.
On s'en doute, à usage équivalent, une connexion Wi-Fi se montre généralement plus économe en énergie qu’un réseau cellulaire 5G. Mais entre une intuition largement partagée et une réalité mesurable, l’écart mérite d’être quantifié. Dans quelle proportion le Wi-Fi permet-il réellement de préserver l’autonomie d’un smartphone ? C'est toute l'idée d'un test très simple mené récemment par PhoneBuff.
Wi-Fi contre 5G : et le gagnant est…
Pour évaluer concrètement l’impact du réseau sur l’autonomie, le test a été mené à l’aide d’un récent iPhone 17 Pro Max. Le protocole simule une utilisation quotidienne relativement classique, à savoir messagerie, navigation web, streaming vidéo, consultation d’Instagram, appels FaceTime… Dans le cadre de ce test, les smartphones sont restés immobiles durant toute la durée de l'expérience.
Deux scénarios ont ainsi été directement comparés, avec d'un côté un iPhone connecté au réseau 5G, et de l’autre, un smartphone exclusivement en Wi-Fi. L'iPhone surfant sur le réseau 5G a tenu un total de 10 heures et 22 minutes (écran allumé), auxquelles s’ajoutent environ 16 heures en veille.
Le Wi-Fi logiquement en tête
Toutefois, lorsque l’iPhone connecté en 5G s’est éteint, son équivalent connecté en Wi-Fi affichait encore 25% de batterie. Dans les faits, cela représente environ trois heures supplémentaires d’utilisation active, soit un gain bien réel, quand bien même celui-ci peut se montrer un peu moins important qu'escompté.
Bien sûr, il est important de souligner que ces résultats restent fortement dépendants du contexte. La localisation, la qualité du signal et les usages effectués sur le smartphone peuvent sensiblement faire varier les chiffres. Les résultats auraient sans doute été différents dans une zone à couverture plus faible.
On sait en effet que les déplacements, et notamment les changements fréquents d’antenne relais, représentent une opération particulièrement coûteuse en énergie.
Rappelons que si les derniers iPhone 17 disposent d'un modem Qualcomm Snadragon X80, la future génération devrait quant à elle s'appuyer sur un modèle maison C2, mis au point par Apple, et qui succédera à la puce C1X qui anime déjà l'iPhone Air.