Ironiquement, les téléviseurs à tube suscitent aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment chez les amateurs de rétrogaming, pour leur capacité à afficher les jeux en résolution native, avec un balayage et un rendu du mouvement conformes à ce pour quoi les consoles de l’époque avaient été conçues.

Certaines références sont d'ailleurs très prisées sur les sites de revente de seconde main, portées par une demande soutenue et une offre de plus en plus limitée.