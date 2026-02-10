Ce téléviseur a eu une vie bien remplie ! Durant près de quatre décennies, il a diffusé matin, midi et soir, informations, films et autres événements sportifs sans broncher, ses propriétaires y ont même regardé la chute du mur de Berlin !
Ce téléviseur Samsung à tube cathodique acheté en 1987 par cette famille guatémaltèque n’a pourtant pas terminé sa course dans une filière de recyclage, comme c'était prévu, mais comme pièce de musée fièrement exposée par le géant coréen.
Un téléviseur comme il en existait des millions
L’anecdote a peut-être de quoi faire sourire, et pourtant, elle interroge très concrètement notre manière de consommer ainsi que l'évolution de nos écrans au fil des années.
Chez les Morales, ce téléviseur CRT de marque Samsung n’avait rien d’exceptionnel. C'était un modèle simple et accessible de l'époque dont le rôle a été de diffuser la télévision au quotidien… pendant près de 39 ans. « Nous avons vu tomber le mur de Berlin sur cette télé », raconte Ana Morales dans les collones de Tech Radar. « Elle fonctionnait du matin au soir, sans jamais poser de problème. »
Naturellement, la qualité d’image a fini par décliner doucement avec le temps. Suffisamment pour pousser la famille à envisager un remplacement après quatre décennies de bons et loyaux services ! Plutôt que de jeter l’appareil, elle choisit de le confier au programme de reprise écologique de Samsung Electronics.
C’est à ce moment-là que l’histoire bascule. Non pas parce que le téléviseur était ancien, des millions d'appareils le sont, mais parce qu’il fonctionnait encore après presque quatre décennies d’usage continu.
Une longévité qui dit quelque chose de la tech d’hier
Une fois arrivé dans la filière de recyclage de Samsung au Panama, le téléviseur est examiné par les équipes techniques de la marque. Son état de fonctionnement et son âge inhabituel surprenant les ingénieurs, ces derniers décident alors de le faire sortir du circuit classique de reprise, direction la Corée du Sud.
L'idée est évidemment de le restaurer. Un exercice devenu rare, tant les technologies mises en œuvre dans les années 1980 n’ont plus grand-chose à voir avec celles des écrans actuels. Dans l'équipe, certains n'ont même pas connu la technologie CRT et découvrent ce type de matériel pour la première fois.
Aujourd’hui, l’appareil affiche de nouveau une image exploitable et a été conservé par Samsung comme témoin de cette époque. Il est désormais conservé au sein des collections internes de Samsung, au siège du groupe, à Suwon, en Corée du Sud.
Si ce cas reste exceptionnel, il nous rappelle néanmoins que les téléviseurs de l’époque reposaient sur une électronique majoritairement analogique, peu dépendante du logiciel, avec une architecture relativement simple. À l’inverse, les téléviseurs modernes, qu'ils soient LCD ou OLED, sont devenus des plateformes complexes, où matériel, traitement logiciel et support dans le temps sont indissociables.
Certes, cette histoire n'est pas spécialement un cas rare dans le monde des téléviseurs CRT, d'autres modèles plus âgés sont encore en état de fonctionnement, mais peu peuvent se targuer d’avoir été utilisés presque quotidiennement pendant près de quarante ans.
Ironiquement, les téléviseurs à tube suscitent aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment chez les amateurs de rétrogaming, pour leur capacité à afficher les jeux en résolution native, avec un balayage et un rendu du mouvement conformes à ce pour quoi les consoles de l’époque avaient été conçues.
Certaines références sont d'ailleurs très prisées sur les sites de revente de seconde main, portées par une demande soutenue et une offre de plus en plus limitée.