STMicroelectronics vient de dévoiler le Stellar P3E, le tout premier microcontrôleur automobile qui intègre un accélérateur d'IA embarquée. Un composant pensé pour les véhicules définis par logiciel et l'électrification.
Ce mardi 10 février, le géant franco-italien des semi-conducteurs, STMicroelectronics, revigoré par son contrat à plusieurs milliards de dollars signé avec AWS, présente un composant inédit, le Stellar P3E. Il est le premier microcontrôleur automobile à embarquer nativement le Neural-ART Accelerator, un accélérateur de réseau neuronal capable d'inférences en quelques microsecondes. Conçu pour les véhicules définis par logiciel, il ouvre la voie à une IA embarquée en temps réel, à faible consommation, capable d'alimenter maintenance prédictive, capteurs virtuels et recharge optimisée. Sa production va très vite démarrer.
Le premier microcontrôleur automobile à embarquer un accélérateur de réseau neuronal dédié
Le composant Stellar P3E représente une étape inédite dans l'industrie des semi-conducteurs pour l'automobile. STMicroelectronics y a intégré nativement le Neural-ART Accelerator, un accélérateur de réseau neuronal conçu pour faire tourner de l'intelligence artificielle à bord du véhicule. Jusqu'ici, aucun microcontrôleur automobile n'en était capable. Le composant cible en priorité les futurs véhicules définis par logiciel, ces voitures dont les fonctionnalités évoluent à l'aide de mises à jour numériques, comme un smartphone sur roues.
Au cœur du dispositif, un Neural Processing Unit (NPU) dédié qui s'appuie sur une architecture flux de données avancée, optimisée pour les charges de travail IA. Le résultat, ce sont des vitesses d'inférence de l'ordre de la microseconde, avec une efficacité annoncée jusqu'à trente fois supérieure à celle d'un microcontrôleur classique. Un bond en avant qui n'est pas anodin, dans un secteur où chaque milliseconde compte.
Concrètement, le P3E embarque une IA toujours en éveil sans vider la batterie. Il peut anticiper une panne mécanique (maintenance prédictive) avant qu'elle survienne, remplacer des capteurs physiques par du logiciel, ou optimiser la recharge d'un véhicule électrique. Pour Greg Basich, directeur associé chez Counterpoint Research, cela permet « une détection et un contrôle des actionneurs à très faible latence », comprenez des réactions quasi instantanées sur les mécanismes du véhicule, sans les contraintes d'une puce plus puissante mais bien plus coûteuse.
La mémoire xMemory et l'Edge AI Suite complètent un écosystème IA pensé pour la route
L'autre atout du Stellar P3E, c'est sa mémoire intégrée baptisée xMemory, entièrement développée par STMicroelectronics. Conçue pour résister aux conditions extrêmes de l'automobile (chaleur, vibrations, cycles d'utilisation intensifs), elle stocke deux fois plus de données qu'une mémoire flash classique dans le même espace, grâce à une technologie à changement de phase (PCM) propriétaire. Surtout, elle permet de mettre à jour les logiciels du véhicule ou d'y ajouter de nouvelles fonctions à distance, comme on le ferait avec un smartphone, sans démonter quoi que ce soit.
Le Stellar P3E ne se limite pas au hardware. ST a également pensé tout l'environnement logiciel autour de lui. La Edge AI Suite permet aux ingénieurs de concevoir et déployer des applications d'IA embarquée de A à Z, tandis que NanoEdge AI Studio, désormais disponible pour toute la gamme Stellar, simplifie la création de modèles d'IA sans expertise poussée. Stellar Studio, lui, rassemble tous ces outils en un seul endroit pour les développeurs automobiles.
Enfin, techniquement, le P3E repose sur des cœurs Arm Cortex-R52+ à 500 MHz, avec un score CoreMark dépassant 8 000 points, le meilleur de sa catégorie. Sa mise en production est fixée au quatrième trimestre 2026, avec l'ambition résumée par Luca Rodeschini, vice-président Groupe et directeur général de la division Microcontrôleurs polyvalents et microcontrôleurs pour l'automobile chez STMicroelectronics, de permettre aux constructeurs de « créer des expériences de conduite plus sûres, plus efficaces et plus réactives ».