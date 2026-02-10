L'autre atout du Stellar P3E, c'est sa mémoire intégrée baptisée xMemory, entièrement développée par STMicroelectronics. Conçue pour résister aux conditions extrêmes de l'automobile (chaleur, vibrations, cycles d'utilisation intensifs), elle stocke deux fois plus de données qu'une mémoire flash classique dans le même espace, grâce à une technologie à changement de phase (PCM) propriétaire. Surtout, elle permet de mettre à jour les logiciels du véhicule ou d'y ajouter de nouvelles fonctions à distance, comme on le ferait avec un smartphone, sans démonter quoi que ce soit.