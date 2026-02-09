L'étude que vient de publier Indeed après avoir interrogé près de 500 recruteurs l'an dernier devrait attirer votre attention. On y apprend en effet que la vérification des réseaux sociaux des candidats à un poste est devenu une activité routinière dans le recrutement.

80% des recruteurs interrogés ont ainsi indiqué s'adonner à ce qu'on appelle le « screening social », soit la consultation des réseaux sociaux des candidats, lors des phases de recrutement. Et pour 16% d'entre eux, ce serait dorénavant devenu une pratique systématique.