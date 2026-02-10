Microsoft achève son application de scan de documents, en la retirant des magasins d'applications. Quelle suite pour les anciens utilisateurs du service de Microsoft ?
Microsoft a procédé, ce lundi, au retrait de son application de numérisation de documents, Microsoft Lens, du Google Play Store et de l'Apple App Store. Cette mesure, annoncée initialement en janvier, s'accompagne d'une période de transition limitée pour les utilisateurs actuels avant l'arrêt complet des fonctionnalités de création de nouvelles numérisations.
Un arrêt des services prochainement
Conformément à l'annonce faite le mois précédent, l'application n'est plus proposée au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs à compter du 9 février 2026. Bien que l'application puisse encore apparaître brièvement sur certaines interfaces de magasins d'applications en raison des délais de propagation des mises à jour, son retrait officiel est effectif.
Pour les utilisateurs ayant déjà installé l'application ou parvenant à la télécharger avant sa disparition complète, Microsoft a défini une date limite d'utilisation fonctionnelle. L'entreprise précise les modalités techniques suivantes :
« Vous pouvez continuer à numériser des documents dans l'application jusqu'au 9 mars 2026. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouvelles numérisations, mais vous pourrez toujours accéder à vos numérisations précédentes si l'application reste installée sur votre appareil. »
L'application deviendra donc un simple outil de consultation d'archives locales après l'échéance du 9 mars, les données ne devraient pas être supprimées tout de suite donc.
Microsoft fait son ménage de printemps
Après avoir retiré 3D Viewer, que personne n'ouvrait, Microsoft continue son grand ménage de printemps. Cette suppression répond à une stratégie de rationalisation du portefeuille d'applications mobiles de la firme de Redmond. Les fonctionnalités de numérisation, auparavant exclusives ou centralisées dans Microsoft Lens, sont désormais intégrées à l'application OneDrive.
Selon les informations disponibles, ce mouvement vise à regrouper les outils de productivité sous l'architecture "Microsoft 365 Copilot". L'objectif technique est de limiter la dispersion des fonctionnalités similaires sur plusieurs applications distinctes.
Quelles alternatives ?
Avant son retrait, Microsoft Lens affichait une note moyenne de 4,8 sur 5 sur les plateformes de téléchargement Android et iOS, indiquant une adoption significative par la base d'utilisateurs pour la gestion documentaire mobile.
Microsoft recommande officiellement la migration vers l'application mobile OneDrive pour poursuivre la numérisation de nouveaux documents à partir du mois de mars.