Dans l'immensité du bush australien, un quadricoptère bricolé dans un garage vient de frôler les 700 km/h. Ben Biggs a bien pulvérisé le record mondial officiel, mais son Blackbird n'entrera pas au Guinness : personne n'était là pour certifier l'exploit.
Benjamin Biggs n'a pas fait appel à un laboratoire high-tech ni à un budget faramineux pour concevoir son bolide volant. Assemblé à partir de composants valant environ 3 000 dollars, le Blackbird dépasse désormais en performances tous les drones de vitesse connus à ce jour. La chaîne YouTube Drone Pro Hub a documenté ce vol extraordinaire réalisé dans les terres reculées d'Australie, où l'appareil a atteint des pointes jamais enregistrées pour un quadricoptère.
Un drone dépasse officieusement le précédent record du monde en atteignant 690 km/h
Lors d’un essai filmé et diffusé par Drone Pro Hub, le Blackbird a affiché une vitesse maximale de 428,8 mph, soit environ 690 km/h, dans le ciel australien. La vitesse de référence repose toutefois sur une moyenne mesurée sur 100 mètres, combinant un passage face au vent culminant à 635 km/h et un passage avec le vent atteignant 690 km/h. Cette moyenne, estimée à environ 661 km/h, dépasse d’environ 3 km/h le record Guinness actuellement en vigueur.
Ce record était détenu depuis décembre dernier par Luke Maximo Bell, avec son Peregreen V4, lui aussi fabriqué à la main. Mais si Biggs l’a dépassé sur le papier, sa performance ne peut être officiellement reconnue. La raison à cela est simple : aucun observateur professionnel n’était présent pour valider la tentative, condition indispensable à une reconnaissance par le Guinness World Records. L’ingénieur n’a pas réussi à mobiliser un expert indépendant dans les délais, la zone de vol se situant dans une région rurale difficile d’accès.
Une performance record à 3 000 dollars
Le Blackbird n’est pas issu d’un programme industriel coûteux. Selon les informations relayées par Tech Radar (via Drone XL), son concepteur a assemblé l’appareil à partir de composants dont la valeur totale avoisine les 3 000 dollars, soit un budget comparable à celui d’un drone grand public haut de gamme.
La recherche de performance passe d’abord par le choix des moteurs. Ben Biggs a opté pour quatre moteurs AAX 2826 Competition dotés de câbles prolongés. Ceux-ci traversent directement les bras de l’appareil pour être soudés aux contrôleurs de vitesse, supprimant ainsi toute connectique intermédiaire. Cette configuration réduit le poids et permet de conserver des bras très fins.
Autre particularité : l’utilisation de deux batteries, là où la plupart des concurrents n’en emploient qu’une seule. Leur tension élevée limite la montée en température tout en délivrant une puissance importante. Les batteries sont légèrement surchargées afin d’augmenter l’énergie disponible à plein régime. En contrepartie, l’autonomie reste très courte, mais le système privilégie une vitesse maximale élevée et une meilleure gestion thermique pendant les phases de pointe.