Lors d’un essai filmé et diffusé par Drone Pro Hub, le Blackbird a affiché une vitesse maximale de 428,8 mph, soit environ 690 km/h, dans le ciel australien. La vitesse de référence repose toutefois sur une moyenne mesurée sur 100 mètres, combinant un passage face au vent culminant à 635 km/h et un passage avec le vent atteignant 690 km/h. Cette moyenne, estimée à environ 661 km/h, dépasse d’environ 3 km/h le record Guinness actuellement en vigueur.

Ce record était détenu depuis décembre dernier par Luke Maximo Bell, avec son Peregreen V4, lui aussi fabriqué à la main. Mais si Biggs l’a dépassé sur le papier, sa performance ne peut être officiellement reconnue. La raison à cela est simple : aucun observateur professionnel n’était présent pour valider la tentative, condition indispensable à une reconnaissance par le Guinness World Records. L’ingénieur n’a pas réussi à mobiliser un expert indépendant dans les délais, la zone de vol se situant dans une région rurale difficile d’accès.