Orange et Warner Bros Discovery ont annoncé la bonne nouvelle jeudi, avec un partenariat qui sonne l'arrivée d'Eurosport et Discovery Channel chez l'opérateur. Les abonnés vont même profiter gratuitement des JO d'hiver.
L'opérateur Orange muscle son offre audiovisuelle, en accueillant ce jeudi 5 février 2026 trois nouvelles chaînes, à savoir Eurosport 1, Eurosport 2 et Discovery Channel, toutes issues du groupe Warner Bros Discovery. Le calendrier est plutôt bien maîtrisé, puisque la chaîne Eurosport 1 sera carrément offerte à tous les abonnés Orange TV pendant deux mois. Ils pourront ainsi profiter de la chaîne, qui diffusent les épreuves des Jeux olympiques de Milano Cortina, qui débutent dès vendredi.
Eurosport s'installe dans les bouquets TV Orange
À partir d'aujourd'hui, les clients Orange TV peuvent accéder à Eurosport 1 sur leur décodeur et l'application Orange TV, disponible également sur smart TV. Cette gratuité temporaire, valable jusqu'au 8 avril 2026, permet de suivre les Jeux d'hiver avec les commentaires des experts Eurosport. Seul inconvénient, le replay n'est pas proposé.
Au-delà de cette offre promotionnelle, Eurosport 1 et Eurosport 2 intègrent bien définitivement les bouquets « Sports Max » et « Intense », d'ailleurs accompagnées de huit chaînes multiplex Eurosport 360, avec leurs replays. L'opérateur historique prévoit d'ailleurs d'ajouter d'autres multiplex Eurosport 360 progressivement en 2026, pour élargir encore la couverture sportive.
Les abonnés HBO Max profitent eux aussi de cette dynamique olympique. Ils bénéficient de l'intégralité de la couverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 pendant toute leur durée. Orange capitalise ainsi sur les grands rendez-vous, avec le tennis, le cyclisme et d'autres compétitions internationales majeures.
Discovery Channel complète le catalogue divertissement
Depuis le 8 janvier, le bouquet « Divertissement » d'Orange TV s'enrichit de Discovery Channel, rejoint par TCM Cinéma qui figurait déjà dans le bouquet Ciné Séries Max. Les documentaires et séries du groupe viennent diversifier un catalogue déjà fourni en contenus Warner Bros. Discovery. Et n'oublions pas aussi l'arrivée, certes bien plus confidentielle, de la chaîne TravelXp, dédiée au voyage.
Guillaume Lacroix, directeur Produits et Services d'Orange France, souligne que cet accord « s'intègre parfaitement dans notre volonté d'être une plateforme d'agrégation de référence ».
De l'autre côté, pour Alessandro Araimo, directeur général Europe du Sud de Warner Bros. Discovery, on anticipe que les Jeux olympiques d'hiver « vont ravir le public français durant tout le mois de février », et rendre les marques du groupe accessibles au plus grand nombre. Tout le monde est gagnant.