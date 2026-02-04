Pour profiter de la chaîne pendant deux mois gratuitement, rendez-vous sur le canal 54 des décodeurs Orange et Sosh. Eurosport 1 se regarde aussi via le web ou les applications tablettes et téléphones, que ce soit en Wi-Fi ou via votre connexion mobile 4G/5G. Le seul inconvénient, c'est que l'accès se limite au direct. Il n'y a pas de replay ni de contenus à la demande. Il faudra donc être là au bon moment pour vivre les exploits de nos sportifs.