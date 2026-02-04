Dès le jeudi 5 février, les abonnés TV Orange et Sosh vont profiter de deux nouvelles chaînes gratuites, parmi lesquelles Eurosport 1, un beau cadeau fait par l'opérateur alors que débutent cette semaine les Jeux olympiques d'hiver.
Les clients Orange et Sosh titulaires d'une offre avec télévision dans leur abonnement internet peuvent se frotter les mains. L'opérateur historique a décidé de mettre les petits plats dans les grands en déverrouillant deux chaînes supplémentaires sans surcoût. La première, Eurosport 1, tombe à pic pour les amateurs de sport, avec une saison d'hiver qui bat son plein et les JO qui se profilent. La seconde, TravelXp, vous embarque vers des destinations lointaines sans quitter votre canapé.
Eurosport 1 en accès libre sur Orange pour ne rien rater des JO
À quelques heures de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina, Orange débloque gratuitement Eurosport 1 pour tous ses abonnés disposant de la télévision dans leur forfait internet. L'opération démarre l'opération ce jeudi 5 février, comme l'annonce AlloForfait, et cette dernière se prolongera jusqu'au 8 avril, soit plus de deux mois d'accès gratuit à la chaîne sportive.
La formule couvre évidemment l'intégralité des JO qui se déroulent du 6 au 22 février. Mais pas uniquement, puisqu'Eurosport diffuse du cyclisme, du tennis et du handball. Et si l'on revient sur les Jeux d'hiver, comme certaines épreuves préliminaires (hockey sur glace, curling) débutent même dès le jeudi 5, les plus impatients vont pouvoir lancer les hostilités avant la cérémonie d'ouverture officielle, qui aura lieu dans le célèbre stade San Siro, à Milan.
Pour profiter de la chaîne pendant deux mois gratuitement, rendez-vous sur le canal 54 des décodeurs Orange et Sosh. Eurosport 1 se regarde aussi via le web ou les applications tablettes et téléphones, que ce soit en Wi-Fi ou via votre connexion mobile 4G/5G. Le seul inconvénient, c'est que l'accès se limite au direct. Il n'y a pas de replay ni de contenus à la demande. Il faudra donc être là au bon moment pour vivre les exploits de nos sportifs.
Une nouvelle chaîne voyage gratuite pour découvrir le monde autrement
Après le sport, un petit changement d'ambiance s'impose avec TravelXp, une nouvelle chaîne voyage qui s'installe également dès demain sur le canal 119 des Livebox et de la TV Orange et Sosh. Cette chaîne internationale préfère braquer sa caméra sur les gens, les savoir-faire artisanaux et les traditions qui donnent vraiment vie aux destinations explorées.
Au programme, on retrouve par exemple Timeless Tamil Nadu, une série primée d'un National Award indien, qui plonge dans le tissu culturel du sud de l'Inde. Ou encore 72 Hours Unplugged, un format malin où l'animatrice Pilar Malo débarque à Londres, Berlin, Hong Konk, Munich et Prague sans itinéraire établi, un peu à la manière d'un J'irai dormir chez vous, pour les connaisseurs.
TravelXp aborde aussi des sujets sensibles, avec All I Want for Christmas, qui suit le parcours poignant d'une mère ukrainienne et sa fille, déplacées par la guerre et réfugiées en Finlande. Avec des documentaires cinématographiques aux récits humains forts, la chaîne cultive un regard profondément humaniste. Une belle manière de voyager autrement, toujours depuis son salon.