Sur le plan acoustique et fonctionnel, les nouvelles déclinaisons reprennent l'intégralité des technologies présentes sur les Gemini II existants. Le système de réduction de bruit repose sur la technologie propriétaire Adaptive Noise Cancellation, qui ajuste automatiquement le niveau de réduction en fonction de l'environnement sonore et du positionnement de l'écouteur dans le conduit auditif.