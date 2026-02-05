Le fabricant audio français Devialet annonce l'expansion de sa gamme d'écouteurs sans fil Gemini II avec l'introduction de deux nouvelles finitions esthétiques prévues pour janvier 2026. Ce lancement s'accompagne d'un renforcement du partenariat avec l'Opéra national de Paris, matérialisé par l'ouverture d'une expérience de visite immersive sonore au sein du Palais Garnier.
Le fabricant français d'équipements audio Devialet annonce l'arrivée de deux nouvelles finitions pour ses écouteurs true wireless Gemini II. Baptisées Light Pearl et Deep Forest, ces modèles conservent l'ensemble des caractéristiques techniques du modèle original tout en proposant une palette esthétique élargie. L'édition Opéra de Paris, plaquée or 24 carats, reste également au catalogue.
Deux nouveaux coloris distincts
La finition Light Pearl adopte une teinte blanc ultra-mate que Devialet décrit comme "inspirée des biscuits de céramique". Cette option s'inscrit dans une harmonisation visuelle de la gamme de la marque, déjà initiée lors du lancement de l'enceinte Devialet Phantom Ultimate.
La finition Deep Forest, quant à elle, présente une teinte sombre, laissant apparaître des nuances vertes. Les deux versions conservent le design compact caractéristique des Gemini II, ainsi que l'ensemble des accessoires fournis : quatre tailles d'embouts intra-auriculaires et un boîtier de transport et de charge.
Les mêmes caractéristiques techniques
Sur le plan acoustique et fonctionnel, les nouvelles déclinaisons reprennent l'intégralité des technologies présentes sur les Gemini II existants. Le système de réduction de bruit repose sur la technologie propriétaire Adaptive Noise Cancellation, qui ajuste automatiquement le niveau de réduction en fonction de l'environnement sonore et du positionnement de l'écouteur dans le conduit auditif.
Les écouteurs disposent également d'un mode Transparence permettant de laisser passer les sons extérieurs, ainsi que d'une fonction Active Wind Reduction dédiée à la réduction du bruit de vent lors des appels.
Une édition en or 24 carats
L'édition spéciale Opéra de Paris, lancée dans le cadre du partenariat noué en 2017 entre Devialet et l'Opéra national de Paris, reste disponible. Cette version se distingue par un revêtement plaqué or 24 carats, inspiré des dorures du Palais Garnier.
Ce partenariat, qui s'étend à l'ensemble de la gamme Devialet sous forme de déclinaisons dorées, participe au financement des activités de l'institution parisienne.
Un événement au Palais Garnier pour le lancement
À l'occasion de cette extension de gamme, Devialet organise conjointement avec l'Opéra national de Paris une expérience immersive au sein du Palais Garnier. Les participants, équipés des écouteurs Gemini II, seront guidés dans le bâtiment avant l'arrivée des artistes, accompagnés d'une bande sonore exclusive.
Le parcours se conclut au Studio Zambelli, salle de répétition historique des danseurs étoiles, par une performance de la danseuse Caroline Osmond.
Les réservations pour cette expérience ont ouvert le 4 février sur le site du fabricant. Le tarif est fixé à 39 euros par personne, dans la limite des places disponibles.
Prix et disponibilité
Les finitions Light Pearl et Deep Forest sont commercialisées depuis le 27 janvier 2026 au prix de 399 euros en France.
L'édition Opéra de Paris est proposée à 599 euros. Les produits sont disponibles sur le site Devialet, dans les boutiques de la marque et auprès du réseau de revendeurs agréés.