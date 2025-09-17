À l’intérieur, l’âme centrale en aluminium a été repensée, afin de simplifier l’assemblage et d’améliorer la dissipation thermique. Plus de puissance exploitable donc, ce qui va de pair avec une nouvelle version de l’alimentation et une nouvelle version de l’amplification maison ADH, délivrant 1100 W sur la 108 dB, et 400 W sur la 98 dB. Devialet a également retravaillé son traitement numérique SAM (Speaker Active Matching), qui agit comme une correction acoustique en temps réel (sans latence). Ces améliorations permettent, sur le papier, d’afficher une meilleure réponse en fréquence et plus de puissance que la génération précédente : respectivement 108 dB (mesure à 1m sous 1 kHz) et 14 Hz – 35 kHz (mesure à -6 dB) pour le grand modèle, 98 dB et 18 Hz – 25 kHz pour la petite. Techniquement, les deux enceintes sont donc comparables (voire supérieures) aux versions Opéra de Paris de la génération précédente.