Enceintes connectées iconiques, les Phantom du constructeur Devialet constituent une véritable prouesse technique, qu’on aime ou non le parti-pris esthétique et sonore. Nouvelles itérations de cette gamme, la Phantom Ultimate 108 dB et sa petite sœur Phantom Ultimate 98 dB améliorent la formule de leurs devancières.
- Devialet lance les Phantom Ultimate 108 dB et 98 dB, améliorant le design et la performance acoustique de la gamme.
- Ces enceintes conservent un look emblématique et introduisent des innovations dans les woofers et le traitement numérique.
- Les Phantom Ultimate sont compatibles avec divers protocoles de streaming et sont disponibles en versions standard et Opéra de Paris.
Pas de révolution en apparence, puisque le français reprend le design très reconnaissable de ses deux créations, tout comme il réitère son partenariat avec l’Opéra de Paris. Bien sûr, ces deux Phantom Ultimate conservent un caractère haut de gamme, et donc dispendieux.
Un air de famille
Pour qui connait la gamme connectée de salon Phantom, nous n’avons de prime-abord pas droit à de grands changements. Devialet reprend l’approche sphérique de l’ensemble acoustique, forme la plus optimisée pour lutter contre certains phénomènes indésirables comme la diffraction. De même, nous avons toujours droit à une conception premium, avec une âme centrale (partie sur laquelle sont fixés les circuits et les woofers) en aluminium injecté, laquelle est associée à un châssis composé d’une couche interne en polycarbonate renforcé à la fibre de verre, et d’une couche externe en ABS.
Les deux modèles Devialet Phantom Ultimate conservent une architecture audio équivalente à la génération précédente. La grande enceinte Phantom Ultimate 108 dB est de type trois voies, composée de 2 woofers à dôme ABS placés en configuration push-push (dos à dos), et d’un ensemble dit coaxial, avec un tweeter à dôme aluminium au centre, et un haut-parleur de médium à membrane annulaire. La Phantom Ultimate 98 dB ne dispose "que" d’une architecture deux voies, avec 2 woofers plus petits en aluminium, et un haut-parleur médiums-aigus à dôme aluminium.
À l’instar de leurs ainées, ces deux enceintes sont avant tout pensées pour être connectées (Wifi 6, Ethernet, Bluetooth 5.3), leur connectique se limite à une entrée optique Toslink. Si les produits sont vendus à l’unité, ils sont clairement plus efficaces en configuration stéréo.
Mais des changements en profondeur
Si peu de changements visibles sont présents, ils ne sont pas anecdotiques. Premièrement, la grille protégeant le tweeter (nouvelle version) a été repensée, afin d’offrir plus d’ouverture. Deuxièmement, les woofers n’ont plus de cache-noyau, laissant une membrane totalement unie et donc bien plus robuste. Cela a été rendu possible en affinant largement le profil des woofers, sans faire de compromis acoustiques.
À l’intérieur, l’âme centrale en aluminium a été repensée, afin de simplifier l’assemblage et d’améliorer la dissipation thermique. Plus de puissance exploitable donc, ce qui va de pair avec une nouvelle version de l’alimentation et une nouvelle version de l’amplification maison ADH, délivrant 1100 W sur la 108 dB, et 400 W sur la 98 dB. Devialet a également retravaillé son traitement numérique SAM (Speaker Active Matching), qui agit comme une correction acoustique en temps réel (sans latence). Ces améliorations permettent, sur le papier, d’afficher une meilleure réponse en fréquence et plus de puissance que la génération précédente : respectivement 108 dB (mesure à 1m sous 1 kHz) et 14 Hz – 35 kHz (mesure à -6 dB) pour le grand modèle, 98 dB et 18 Hz – 25 kHz pour la petite. Techniquement, les deux enceintes sont donc comparables (voire supérieures) aux versions Opéra de Paris de la génération précédente.
Côté connectivité, le constructeur introduit une nouvelle version de son application maison, avec une interface repensée, et l’ajout de fonctions sonores, comme un égaliseur personnalisable 6 bandes. Les Phantom Ultimate prennent toujours en charge les protocoles Airplay 2, Spotify Connect, UPnP, et Roon Ready, et accueillent enfin Google Cast et Tidal Connect. Bien que rien ne soit annoncé, Qobuz Connect sera probablement déployé dans une mise à jour. Le tout est propulsé par un processeur NXP i.MX8, et fonctionne sous l’OS DOS3, introduit à la base sur l’amplificateur connecté high-end Astra.
Les Devialet Phantom Ultimate 108 dB et Phantom Ultimate 98 dB sont proposées en version standard, et en édition Opéra de Paris. La version Opéra de Paris ne présente plus de différences techniques comme cela était le cas auparavant, elle se distingue uniquement par la présence de flasques latérales recouvertes de feuilles d’or, et par son coloris blanc clair. Les modèles classiques sont affichés en deux finitions : Light Pearl, et Deep Forest.
La Devialet Phantom Ultimate 108 dB est vendue à 3 200 euros dans sa version standard, et 3 800 euros dans sa version Opéra de Paris.
Le modèle Phantom Ultimate 98 dB est quant à lui au tarif de 1 500 euros en version classique, et 1 800 euros en version Opéra de Paris.