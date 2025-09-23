Sorte d’hommage aux anciens écouteurs filaires A8, les Bang & Olufsen Beo Grace adoptent un design composé d’une tige en forme de long tube, soutenant une partie acoustique noire. La tige en question se démarque par sa construction, en aluminium usiné et poli, ce qui confère aux Beo Grace cet aspect de bijoux. Au moins B&O ne s’est-il pas arrêté à la forme, puisque ces écouteurs Bluetooth affichent une résistance IP57 (waterproof). À l’instar des Airpods Pro, nous avons affaire à des écouteurs semi-intra.