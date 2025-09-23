Simple fuite en avant pour séduire une cible fortunée, ou orientation de plus en plus artistique ? Bang & Olufsen semble partir dans une montée en gamme inarrêtable avec sa série audio nomade. Après son casque Beoplay H100 vendu à 1700 euros (1500 euros à sa sortie), le constructeur danois vient de dévoiler les non moins impressionnants true wireless Beo Grace.
Construction extrêmement luxueuse, design exclusif, haut-parleur en titane, et durabilité poussée, l’ensemble Bluetooth de la marque a des arguments. Bien sûr, difficile de comparer cette création à d’autres écouteurs, comme les Airpods Pro 3 ou les Sony WF-1000Xm5, les B&O visant un public plus intéressé par le produit en tant que bel objet, que par sa technologie intégrée.
Métal plein tube
Sorte d’hommage aux anciens écouteurs filaires A8, les Bang & Olufsen Beo Grace adoptent un design composé d’une tige en forme de long tube, soutenant une partie acoustique noire. La tige en question se démarque par sa construction, en aluminium usiné et poli, ce qui confère aux Beo Grace cet aspect de bijoux. Au moins B&O ne s’est-il pas arrêté à la forme, puisque ces écouteurs Bluetooth affichent une résistance IP57 (waterproof). À l’instar des Airpods Pro, nous avons affaire à des écouteurs semi-intra.
Le boitier est tout-aussi impressionnant, car son enveloppe est intégralement en aluminium sablé, d’aspect mat donc. Afin de protéger davantage ce boîtier, ou plutôt l’habiller, Bang & Olufsen a prévu un étui en cuir dédié. Malheureusement, celui-ci n’est disponible qu’en option, et non livré avec l’ensemble.
Des bonnes idées, mais pas d’effet wahou ?
Bien que haut de gamme voire très haut de gamme, les Bang & Olufsen Beo Grace manquent peut-être d’un argument majeur. L’architecture audio, pour commencer par l’un des points cruciaux, repose sur un unique transducteur de 12 mm avec membrane en titane, ce qui n’a rien d’unique. La partie Bluetooth n’impressionne pas davantage, puisqu’outre la prise en charge de la connexion Fast Pair, du Multipoint, ainsi que du codec LDAC, rien n’est réellement hors normes. Pas de LE Audio, et visiblement pas d’AptX Lossless.
Les Beo Grave disposent bien évidemment d’une réduction de bruit active adaptative, d’un mode TrueTransparency, et d’une fonction kit mains-libre avancée, tous exploitant des microphones de "qualité studio". L’autonomie, de son côté, est annoncée à seulement 4 h 30 avec ANC, et jusqu’à 17 h en comptant le boîtier. Là encore, nous ne sommes pas vraiment impressionnés.
Mais, quelques éléments jouent en faveur des écouteurs. Premièrement, B&O a noué un partenariat avec l’entreprise spécialisée dans "l’intelligence énergique" Breathe, offrant un système de gestion de batterie optimisé. Cela permet, d’après la marque, de dépasser les 2 000 cycles d’utilisation, contre environ 500-1000 chez la concurrence. Cette durabilité va de pair avec la présence de la plateforme logiciel Amadeus (de B&O), qui garantit une longue période de mise à jour, et une certaine évolutivité (des fonctions).
Les Beo Grace intègrent également, en plus des commandes tactiles classiques placés sur les tiges, une reconnaissance des tapotements devant l’oreille, technologie appelée NearTap. Cette fonction rappelle ce que proposait Sony avec ses premiers LinkBuds.
Disponible le 17 novembre, les Bang & Olufsen Beo Grace seront vendus à 1 200 euros. La housse, disponible en trois coloris (Infinite black, Cranberry Red, et Seashell grey) demande quant à elle un "très léger" supplément de 300 euros.