Plus qu'une victoire, c'est un soulagement pour le monde du logiciel libre de caisse. L'adoption de la loi de finances 2026, votée rappelons-le lundi 2 février, a officiellement rétabli l'auto-attestation pour les logiciels de caisse, alors qu'elle avait été supprimée un an plus tôt. La mesure, inscrite à l'article 125 du projet de loi, met fin à une période difficile pour les éditeurs de logiciels libres, qui fut contraints de se plier à une certification obligatoire qu'ils jugaient lourde et inadaptée à leur réalité.