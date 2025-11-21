Derrière le vote des députés du jeudi 20 novembre se cache une bataille méconnue du grand public, mais cruciale pour des milliers de commerçants français. Les logiciels de caisse, ces outils qui enregistrent chaque transaction dans un restaurant ou une boutique, étaient au cœur d'un bras de fer réglementaire. Les élus ont voté un amendement qui redonne aux éditeurs la possibilité de s'auto-attester. L'amendement annule la réforme de 2025 qui imposait une certification obligatoire coûteuse. L'association April, qui défend les logiciels libres, salue le geste de l'Assemblée nationale.