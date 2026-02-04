L'application Téléphone de Google corrige enfin un défaut qui irritait bon nombre d'utilisateurs depuis des mois. La rotation automatique de l'écran en mode paysage pendant les appels appartient désormais au passé.
Nombreux sont les propriétaires de smartphones Android à avoir longtemps pesté contre ce comportement particulièrement agaçant : dès qu'un appel démarre, l'écran bascule en mode horizontal sans qu'on le souhaite. Google vient d'annoncer le déploiement d'une option permettant enfin de bloquer ce basculement intempestif. Cette nouveauté répond directement aux remontées des utilisateurs dans le cadre du programme bêta.
Une demande répétée des utilisateurs enfin entendue
Dans un billet de blog publié il y a quelques jours, le géant de Mountain View reconnaît avoir enregistré de nombreux retours concernant la rotation automatique durant les communications téléphoniques. Après plusieurs mois d'attente, l'entreprise déploie aujourd'hui une fonction baptisée « Keep portrait mode » (ou « Conserver le mode portrait » en bon français) au sein de son application native. Ce paramètre garantit le maintien de l'affichage vertical pendant toute la durée d'un appel, quelle que soit l'orientation du téléphone.
L'équipe de développement précise que cette option s'active par défaut. Les utilisateurs n'ont donc aucune manipulation à effectuer pour bénéficier immédiatement de cette amélioration sur leur appareil. Certains participants au programme bêta avaient constaté l'apparition puis la disparition soudaine de ce réglage. La firme américaine explique ce retrait temporaire par la nécessité d'affiner la fonctionnalité suite aux premiers commentaires de la communauté. Plus de peur que de mal donc.
Comment réactiver le mode paysage si nécessaire
Bien que le mode portrait soit désormais la configuration par défaut, il reste possible de revenir à la précédente configuration. Les utilisateurs souhaitant autoriser la rotation de l'écran durant leurs appels peuvent désactiver le nouveau paramètre en quelques étapes. Il suffit dans un premier temps d'ouvrir l'application Téléphone, d'accéder au menu représenté par trois barres horizontales, puis de sélectionner la rubrique dédiée aux réglages. Dans la section des options d'affichage, il devient alors possible de désactiver le maintien en mode portrait.