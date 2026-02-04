Dans un billet de blog publié il y a quelques jours, le géant de Mountain View reconnaît avoir enregistré de nombreux retours concernant la rotation automatique durant les communications téléphoniques. Après plusieurs mois d'attente, l'entreprise déploie aujourd'hui une fonction baptisée « Keep portrait mode » (ou « Conserver le mode portrait » en bon français) au sein de son application native. Ce paramètre garantit le maintien de l'affichage vertical pendant toute la durée d'un appel, quelle que soit l'orientation du téléphone.

L'équipe de développement précise que cette option s'active par défaut. Les utilisateurs n'ont donc aucune manipulation à effectuer pour bénéficier immédiatement de cette amélioration sur leur appareil. Certains participants au programme bêta avaient constaté l'apparition puis la disparition soudaine de ce réglage. La firme américaine explique ce retrait temporaire par la nécessité d'affiner la fonctionnalité suite aux premiers commentaires de la communauté. Plus de peur que de mal donc.