Les PME françaises sont dans le viseur des hackers, Pascal Le Digol nous le rappelait encore il y a quelques mois. C'est sur ce terrain mouvant que Bouygues Telecom choisit d'agir, en profitant d'ailleurs du prochain salon IT Partners pour lancer Bouygues Telecom Pro Intégration. Via sa filiale Alleo, l'opérateur propose aux revendeurs de distribuer sous leur propre marque un catalogue étoffé de solutions cyber. Une manière de transformer des technologies jusqu'ici réservées aux grands groupes en outils accessibles aux TPE et PME.