Bouygues Telecom a dévoilé, mardi, une nouvelle marque qui va proposer à ses clients des solutions de cybersécurité en marque blanche. Avec 80% de PME françaises visées par des cyberattaques l'an dernier, l'opérateur croit en ses chances.
Les PME françaises sont dans le viseur des hackers, Pascal Le Digol nous le rappelait encore il y a quelques mois. C'est sur ce terrain mouvant que Bouygues Telecom choisit d'agir, en profitant d'ailleurs du prochain salon IT Partners pour lancer Bouygues Telecom Pro Intégration. Via sa filiale Alleo, l'opérateur propose aux revendeurs de distribuer sous leur propre marque un catalogue étoffé de solutions cyber. Une manière de transformer des technologies jusqu'ici réservées aux grands groupes en outils accessibles aux TPE et PME.
Bouygues Telecom démocratise la cybersécurité de pointe pour les PME
On peut dire que Bouygues Telecom ne fait pas dans la demi-mesure. Sécurisation des postes par EDR, gestion fine des identités, blindage du réseau via pare-feu et Wi-Fi, traque des menaces par intelligence artificielle : Bouygues Telecom Pro Intégration ratisse large et essaie de couvrir l'ensemble des besoins. Le tout orchestré par un SOC, une plateforme de surveillance continue des systèmes informatiques.
L'opérateur ne s'engage pas tout seul. Il s'adosse à Fortinet et CrowdStrike, deux mastodontes de la cybersécurité mondiale, pour garantir à ses partenaires revendeurs un socle technique éprouvé. De quoi offrir aux petites entreprises des services managés de niveau professionnel, sans exploser leur budget IT.
On comprend donc le sens du pari de la marque blanche. Les distributeurs et prestataires locaux gardent leur enseigne, leur relation client, leur proximité. Et Bouygues Telecom, lui, fournit l'expertise et la puissance de feu technologique. Chacun son rôle, et les PME en profitent.
Un déploiement progressif pour garantir la qualité du service
Le calendrier de la commercialisation en marque blanche a été découpé en partie. D'abord, cette dernière se fera avec l'écosystème de partenaires déjà dans le giron de l'opérateur. Puis, à partir du deuxième trimestre 2026, viendra le temps de l'ouverture aux nouveaux prestataires IT désireux de rejoindre l'aventure. Une montée en puissance destinée à éviter les couacs.
Pendant ce temps, la menace ne faiblit pas. Les appels au secours (c'est-à-dire les demandes d'assistance) pour incidents de cybersécurité ont bondi de 20% en un an, comme l'indique Cybermalveillance.gouv.fr. Pire, d'après l'ANSSI, plus de huit PME sur dix ont été la cible d'au moins une cyberattaque en 2025.
Emmanuel Blanc, à la tête de cette nouvelle division professionnelle de Bouygues Telecom, synthétise la philosophie du projet en disant vouloir « faire bénéficier les PME et TPE des dernières avancées technologiques, jusqu'ici réservées aux organisations de grande taille, tout en assurant une connectivité exemplaire », évoquant la raison d'être de son activité. Avec Pro Intégration, Bouygues Telecom entend muscler son positionnement sur un marché où la menace reste omniprésente.