Partager un manuel scolaire en version numérique "pour dépanner", envoyer un PDF dans un groupe privé, récupérer un cours via un camarade… Voilà des gestes somme toute banals, n'est-ce pas ?
Pourtant, au Danemark, cette tolérance implicite vient de voler en éclats. Désormais, un seul fichier partagé illégalement peut suffire à déclencher une procédure judiciaire et une amende. Un tournant assumé, qui marque la fin d’une longue période de pédagogie jugée inefficace.
Quand le partage étudiant devient une cible judiciaire
Depuis des années, le piratage est surtout associé aux films, aux séries ou à l’IPTV avec le piratage de retransmissions sportives populaires. Mais le partage de manuels scolaires numériques concerne lui aussi des millions de personnes, souvent pour des raisons économiques ou pratiques. Au Danemark, ce phénomène est loin d’être marginal : selon une enquête récente menée en 2025, 57 % des étudiants reconnaissent avoir obtenu au moins un ouvrage scolaire illégalement.
Le paradoxe est frappant. La majorité des étudiants savent que ce partage est illégal, mais près des trois quarts estiment malgré tout qu’il est acceptable. Un décalage culturel que les campagnes de sensibilisation n’ont jamais réussi à combler. Après sept ans de prévention sans effet mesurable, l’organisation danoise de lutte contre le piratage Rights Alliance a donc décidé de changer radicalement de méthode.
Dès ce mois-ci, des poursuites civiles viseront directement les étudiants, y compris en cas de partage isolé. La logique est tout bonnement celle de la tolérance zéro. Les amendes évoquées pourraient atteindre plusieurs milliers de couronnes danoises, en fonction du volume de fichiers partagés.
Surveillance, amendes et changement culturel
Pour constituer ses dossiers, l’organisation affirme s’appuyer sur une surveillance discrète de groupes privés en ligne, sans préciser les plateformes concernées. Un flou volontaire, qui interroge sur la frontière entre lutte contre le piratage et surveillance des usages numériques.
Fait troublant, l’enquête révèle aussi que le problème ne concerne pas uniquement les étudiants. 37 % des fichiers illégaux circulant via les intranets universitaires proviendraient directement d’enseignants. Un chiffre qui illustre l’ampleur du décalage entre le cadre légal et les pratiques réelles du monde académique.
L’objectif affiché n’est pourtant pas financier. Il ne s’agit ni de règlements à l’amiable ni de dédommagements privés, mais d’un signal fort envoyé à toute une génération. Reste une question centrale : sanctionner un geste devenu banal suffira-t-il à changer durablement les usages, ou ne fera-t-on que déplacer le problème ailleurs ?