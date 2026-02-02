Froz1x

En même temps, les « apps » des éditeurs de manuels numériques sont des usines à gaz bien compliquées, bien chiantes, incompatible avec GNU/Linux et Mac, là ou un simple PDF suffirait… Mais évidemment il faut empêcher le piratage…

Pour ma part, j’ai eu le choix entre :

Installer 4 pourriciels différents pour 7 bouquins scolaires différents

Télécharger 7 PDF sur Anna’s Archive

Devinez ce que j’ai choisi.