La majorité du cuivre volé prend la route de l'étranger. Le lieutenant-colonel Erwan Coiffard dépeint un système emprunté au trafic de drogue. Deux voitures roulent de concert, la première à vide pour surveiller la route et prévenir la seconde, chargée du butin, si des gendarmes contrôlent. Le premier arrêt est généralement effectué en Espagne ou en Belgique, avant l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Est depuis les ports de Rotterdam, Anvers ou Le Havre. Avec une demande mondiale en hausse de 40 % d'ici 2040, le filon du cuivre est loin d'être épuisé.