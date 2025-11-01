C'est vers une heure du matin, cette nuit-là, qu'Orange a détecté une anomalie majeure sur son réseau. Sur le moment, les techniciens constatent la coupure brutale de la ligne. Les gendarmes du PSIG d'Ancenis (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) foncent rue de Mauves. Le tableau qui les attend ne laisse pas de place au doute : la trappe téléphonique ouverte et les câbles dénudés jonchent le bitume.