Annoncé il y a quelques semaines, il est enfin là. Le Realme P4 Power 5G intègre une batterie Titan de 10 001 mAh à technologie anode silicium-carbone. Le constructeur indique que cette batterie conserve plus de 80 % de sa capacité après 1650 cycles et 8 ans d’utilisation. Elle supporte une plage de température de fonctionnement de –30 °C à 56 °C et a obtenu la certification TÜV Five Star Battery Safety, une première pour un smartphone de cette catégorie de capacité.