Vous en avez assez de charger votre smartphone tous les soirs ? Realme a trouvé la solution et dévoile le P4 Power 5G, un appareil doté d'une batterie d'une capacité encore jamais vue sur un smartphone "classique".
Realme commercialise enfin le P4 Power 5G, premier smartphone doté d’une batterie de 10 001 mAh dans un format de 9,08 mm d’épaisseur pour 219 g. Le smartphone est pour l'instant lancé en Inde et en Amérique Latine, tandis qu’une version adaptée aux réglementations européennes sur les batteries est en préparation pour une sortie sur le marché européen au cours de l’année 2026.
Une batterie géante de plus de 10 000 mAh
Annoncé il y a quelques semaines, il est enfin là. Le Realme P4 Power 5G intègre une batterie Titan de 10 001 mAh à technologie anode silicium-carbone. Le constructeur indique que cette batterie conserve plus de 80 % de sa capacité après 1650 cycles et 8 ans d’utilisation. Elle supporte une plage de température de fonctionnement de –30 °C à 56 °C et a obtenu la certification TÜV Five Star Battery Safety, une première pour un smartphone de cette catégorie de capacité.
L'appareil prend en charge la charge rapide 80 W (50 % en 36 minutes) et la recharge inversée 27 W. Ce qui ne colle toutefois pas avec les indiscrétions chinées chez le fabricant lors d'un précédent événement de lancement du Realme GT 8 Pro. Le fabricant nous avait à demi-mot indiqué lancer la charge ultra-rapide à 320 watts avec ses smartphones dotés de batteries de plus de 10 000 mah.
Des performances de haut vol
Côté performances, le P4 Power 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G et d’un écran AMOLED courbe 144 Hz atteignant une luminosité maximale de 6 500 nits.
Le smartphone bénéficie des indices de protection IP69, IP68 et IP66, d’une protection ArmorShell et d’un verre Corning Gorilla Glass. Il intègre également un système audio UltraBoom annoncé à +400 % de volume et l’interface Realme UI 7.0.
« Aujourd’hui, recharger son téléphone chaque soir est devenu un réflexe. Avec le P4 Power, nous allons encore plus loin : deux recharges par semaine suffisent désormais » - Julien Lidoine, Directeur Commercial de realme France.
« Notre objectif est de pouvoir commercialiser ce produit dès que possible » sur le marché européen.
Pour l'heure, Realme n'a pas communiqué de prix pour la France. Le tarif devrait être annoncé une fois les certifications obtenus et quelques jours avant la commercialisation du smartphone.