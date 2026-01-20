Realme tente un pari audacieux avec un nouveau modèle pensé pour durer… vraiment plus longtemps que les autres : jusqu'à une semaine d'autonomie annoncée pour son dernier né.
L'autonomie est l'un, si ce n'est le, critère de choix le plus important quand l'on souhaite acheter un nouveau smartphone. Avant même de savoir s'il est rapide ou s'il prend de belles photos, se pose la question de la batterie. Pourra-t-il tenir plus d'une journée, alors que nous l'utilisons toujours un peu plus chaque jour ? Les différents constructeurs font de l'autonomie un argument commercial et vante à chaque génération une batterie un peu plus grosse, de l'optimisation et de l'IA pour économiser le moindre mAh possible. A ce petit jeu, la marque Realme a décidé de frapper un grand coup avec son dernier modèle, le P4 Power. Ce dernier smartphone débarque avec une promesse simple : jusqu'à une semaine d'autonomie entre deux recharges. Ambitieux, non ?
Une batterie de 10 001 mAh dans un smartphone
Le cœur de la promesse du Realme P4 Power, c’est sa batterie massive de 10 001 mAh, baptisée Titan par la marque. Cette dernière possède une capacité bien supérieure à la moyenne actuelle, surtout sur un smartphone positionné sur le milieu de gamme. Selon Realme, cette réserve d’énergie permettrait d’atteindre jusqu’à une semaine d’utilisation modérée, ou plusieurs jours intensifs sans recharge.
Francis Wong, le responsable marketing de Realme, a posté une photo sur son compte X du smartphone, et plus précisément de l'onglet Batterie des réglages. On voit sur cette image qu'avec seulement 3 % de batterie restante, le P4 Power peut encore tenir 1 H 52 avant de s'éteindre. Plus impressionnant : le smartphone aurait pu tenir près d'un mois avec une seule charge.
Les données sont assez folles sur le papier, mais il faut bien entendu raison garder et un test en bonne et due forme pourra confirmer ou non les données avancées par Realme. Prudence est donc de mise.
Plus de détails techniques dans les prochaines semaines
Pour accompagner cette batterie XXL, le constructeur a opté pour une approche équilibrée côté matériel. Le smartphone embarque une puce pensée pour l’efficacité énergétique plutôt que pour les performances extrêmes, afin de limiter la consommation en arrière-plan et lors des usages courants. L’écran, lui aussi, a été calibré pour réduire l’impact sur l’autonomie, sans sacrifier totalement le confort visuel.
Realme mise aussi sur une charge rapide de 45 W, histoire de compenser le temps nécessaire pour remplir une batterie aussi imposante. Un compromis assumé, qui privilégie clairement l’endurance à la légèreté ou à la finesse extrême.
Le Realme P4 Power n'a pas encore été présenté officiellement par la marque, mais nous ne devrions pas attendre longtemps avant d'en savoir plus sur les spécficiations techniques précises de ce smartphone.