Le cœur de la promesse du Realme P4 Power, c’est sa batterie massive de 10 001 mAh, baptisée Titan par la marque. Cette dernière possède une capacité bien supérieure à la moyenne actuelle, surtout sur un smartphone positionné sur le milieu de gamme. Selon Realme, cette réserve d’énergie permettrait d’atteindre jusqu’à une semaine d’utilisation modérée, ou plusieurs jours intensifs sans recharge.

Francis Wong, le responsable marketing de Realme, a posté une photo sur son compte X du smartphone, et plus précisément de l'onglet Batterie des réglages. On voit sur cette image qu'avec seulement 3 % de batterie restante, le P4 Power peut encore tenir 1 H 52 avant de s'éteindre. Plus impressionnant : le smartphone aurait pu tenir près d'un mois avec une seule charge.