Ce revirement intervient dans un contexte particulier. Si vous suivez l'actualité de la boutique, vous savez que CD Projekt a vendu GOG, rendant la plateforme indépendante. Cette autonomie nouvelle force l'entreprise à chasser sur tous les terrains pour assurer sa viabilité financière. On ne peut plus se contenter de vivre dans l'ombre des succès de The Witcher ou Cyberpunk. Le candidat idéal devra maîtriser les environnements Debian et Ubuntu, preuve que l'objectif est de proposer une expérience clé en main, loin du bricolage actuel.

Jusqu'à présent, pour profiter de sa bibliothèque GOG sur un Steam Deck ou une machine Linux, il fallait passer par des lanceurs tiers comme le bien nommé Heroic Games Launcher ou Lutris. C'était fonctionnel, certes, mais cela privait GOG de données précieuses et d'un contrôle direct sur l'expérience utilisateur. En internalisant le développement, GOG admet implicitement que le marché a changé et que le temps de la négligence est révolu.