Depuis son lancement en juin 2019 lors de l'E3, Opera GX s'était cantonné à Windows et macOS. La version mobile a suivi en mai 2021 sur iOS et Android. Toutefois, aucune déclinaison Linux n'avait vu le jour, malgré des centaines de requêtes accumulées sur les forums officiels depuis 2019. Les utilisateurs Linux frustés se rabattaient sur Wine, avec des résultats aléatoires.

Mais on le sait, le contexte a changé. Linux représente désormais plus de 3% des utilisateurs Steam. D'ailleurs, le Steam Deck - basé sur SteamOS et tournant sous Arch Linux - a transformé la plateforme en un écosystème viable pour le gaming. Pour un navigateur positionnant "les gamers" comme sa cible principale, cette absence commençait donc à se faire remarquer.​