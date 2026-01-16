Le navigateur gaming d'Opera s'invitera prochainement sur les distribution GNU/Linux. Après des années de demandes récurrentes de la communauté, l'éditeur norvégien a enfin officialisé des travaux en cours.
Pour les utilisateurs Linux qui attendaient Opera GX, la patience a enfin payé. Opera a confirmé cette semaine via un tweet critiquant l'omniprésence de Copilot au sein de Windows qu'elle travaillait sur une version Linux du navigateur gaming.
Une première version avant le printemps
Depuis son lancement en juin 2019 lors de l'E3, Opera GX s'était cantonné à Windows et macOS. La version mobile a suivi en mai 2021 sur iOS et Android. Toutefois, aucune déclinaison Linux n'avait vu le jour, malgré des centaines de requêtes accumulées sur les forums officiels depuis 2019. Les utilisateurs Linux frustés se rabattaient sur Wine, avec des résultats aléatoires.
Mais on le sait, le contexte a changé. Linux représente désormais plus de 3% des utilisateurs Steam. D'ailleurs, le Steam Deck - basé sur SteamOS et tournant sous Arch Linux - a transformé la plateforme en un écosystème viable pour le gaming. Pour un navigateur positionnant "les gamers" comme sa cible principale, cette absence commençait donc à se faire remarquer.
Le navigateur Opera GX se distingue notamment par GX Control, un ensemble d'outils permettant de limiter la consommation de CPU, RAM et bande passante. Cette fonctionnalité a pour but de préserver les ressources système pour les jeux en arrière-plan. Opera GX intègre également des fonctionnalités gaming natives : accès à Twitch et Discord via la barre latérale, calendrier des sorties de jeux (GX Corner), et une personnalisation poussée avec thèmes, sons et effets visuels. Opera GX propose depuis peu un profil streaming permettant de masquer automatiquement ses données personnelles lors d'une diffusion en direct.
Si le calendrier reste vague, c'est pour bientôt ! Une première mouture, probablement bêta, devrait faire son apparition dans le courant de ce trimestre. L'équipe n'a cependant pas précisé si toutes les fonctionnalités arriveront sur Linux. On imagine que l'intégration Razer Chroma notamment - qui synchronise l'éclairage RGB de votre clavier ou souris gaming avec les couleurs du navigateur - pourrait poser quelques problèmes. Sur Linux, les pilotes matériels varient énormément selon les distributions. Reste à savoir comment Opera adaptera le code pour que cette fonctionnalité soit prise en charge sur toutes les plateformes sans pour autant compliquer le déploiement du navigateur.
- Nombreux outils, notamment pour les joueurs...
- Multiples intégrations de services tiers
- Tous les avantages d'Opera, y compris les performances