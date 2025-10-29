Comment éviter que vos onglets personnels n'apparaissent à l'écran ou que des notifications indiscrètes ne surgissent devant votre communauté ? Pour répondre à ces problématiques, le Profil Streaming offre un environnement cloisonné qui masque automatiquement les données sensibles.

Le Profil Streaming agit comme un bouclier pour enlever toutes traces de navigation personnelle. Par exemple, si vous effectuez une recherche en direct, le système désactive l'affichage des suggestions basées sur l'historique de navigation dans la barre d'adresse et le moteur de recherche intégré. En parallèle, ce mode Streaming masque également les applications de messagerie et les réseaux sociaux configurés au sein du panneau latéral, histoire de protéger les conversations privées.​​

Même chose pour la page d'accueil, laquelle devient plus épurée : exit les produits récemment consultés sur les boutiques en ligne ou les widgets personnalisés qui pourraient trahir vos achats récents ou vos centres d'intérêt.​​ Tous les speed dials suggérés disparaissent aussi de la page de démarrage. Au lancement du navigateur, c'est donc un écran vierge qui se présente, lequel ne risque pas de révéler accidentellement des sites visités lors de sessions privées.