Le navigateur Opera GX, qui tente d'attirer les joueurs en ligne, s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité destinée aux créateurs de contenu : un profil de streaming qui protège la vie privée lors des sessions en direct.
Contrairement à l'enregistrement classique d'une vidéo pouvant être éditée après-coup, la diffusion en direct, elle, peut difficilement être maitrisée de bout en bout. Alors pour minimiser les accidents, le navigateur Web Opera GX a mis en place un environnement adapté à tous les streamers. Ce dernier a d'ailleurs été développé en collaboration avec des créateurs de contenu.
Un filtrage automatique des informations personnelles
Comment éviter que vos onglets personnels n'apparaissent à l'écran ou que des notifications indiscrètes ne surgissent devant votre communauté ? Pour répondre à ces problématiques, le Profil Streaming offre un environnement cloisonné qui masque automatiquement les données sensibles.
Le Profil Streaming agit comme un bouclier pour enlever toutes traces de navigation personnelle. Par exemple, si vous effectuez une recherche en direct, le système désactive l'affichage des suggestions basées sur l'historique de navigation dans la barre d'adresse et le moteur de recherche intégré. En parallèle, ce mode Streaming masque également les applications de messagerie et les réseaux sociaux configurés au sein du panneau latéral, histoire de protéger les conversations privées.
Même chose pour la page d'accueil, laquelle devient plus épurée : exit les produits récemment consultés sur les boutiques en ligne ou les widgets personnalisés qui pourraient trahir vos achats récents ou vos centres d'intérêt. Tous les speed dials suggérés disparaissent aussi de la page de démarrage. Au lancement du navigateur, c'est donc un écran vierge qui se présente, lequel ne risque pas de révéler accidentellement des sites visités lors de sessions privées.
Des optimisations techniques pour le streaming
Au-delà de la confidentialité, ce profil spécifique inclut plusieurs réglages afin d'optimiser la diffusion en direct. Les streamers peuvent désactiver tous les sons du navigateur en un clic pour éviter qu'un audio inattendu ne vienne perturber le stream. Le bloqueur de publicités natif élimine les pop-ups intempestifs qui pourraient surgir pendant une session.
Pour améliorer la compatibilité avec certaines cartes de capture et logiciels d'enregistrement vidéo, l'utilisateur pourra en plus facilement désactiver l'accélération matérielle. Cela permet, le cas échéant, d'éviter des artefacts visuels ou des problèmes de capture d'écran lors de l'enregistrement.
Une fois le Profil Streaming créé, Opera GX génère automatiquement un raccourci sur le bureau.
- Nombreux outils, notamment pour les joueurs...
- Multiples intégrations de services tiers
- Tous les avantages d'Opera, y compris les performances