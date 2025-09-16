La dernière mise à jour d’Opera introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale pour bloquer les publicités des vidéos en streaming.
Également au menu dans cette nouvelle édition : une refonte de l’historique de navigation, de nouveaux thèmes et l'intégration de Google Lens.
Opera repense l'historique de navigation
Opera annonce avoir repensé entièrement l'historique de navigation avec un nouveau design. Au lieu d’une liste figée, les sessions de navigation s’affichent sous forme de blocs chronologiques clairement séparés. En sélectionnant une date spécifique, il devient ainsi plus simple de retrouver d'un coup d’œil les périodes de surf : chaque plage de navigation devient une unité identifiable pouvant être facilement supprimée d'une traite.
Dans cette multitude de navigateurs Chromium, les éditeurs tentent à tour de rôle de se démarquer sur ce type de fonctionnalités secondaires. Ainsi, du côté de Microsoft, l'historique de Edge s'est récemment enrichi d'un peu d'IA. L'internaute peut alors retrouver une page web précédemment visitée en formulant une requête en langage naturel. Chez Vivaldi, l'historique est affiché sous la forme d'un calendrier.
Opera déploie par ailleurs de nouveaux thèmes visuels. L'internaute est en mesure de personnaliser l’interface en optant pour des fonds animés ou des ambiances colorées spécifiquement pensées pour différents moments de la journée. Certains thèmes s’accompagnent aussi d’ambiances sonores discrètes.
Côté recherche, Opera a intégré Google Lens afin de générer une requête à partir d'une image. Il devient possible de lancer une recherche contextuelle depuis n’importe quel visuel présent sur une page. L'outil analyse en temps réel le contenu d’une photo pour identifier objets, lieux, textes ou traductions. L'éditeur rappelle qu'il est également possible de s'appuyer sur son IA maison Aria pour ces analyses.
Un bloqueur de publicités vidéo expérimental
Enfin, un nouvel outil expérimental baptisé Video Skip fait son apparition. Ce dernier agit comme un adblocker dédié aux vidéos : il permet de passer manuellement n’importe quelle publicité qui s’affiche lors de la navigation, sans attendre la fin imposée par le site ou la plateforme. Opera note que Video Skip se distingue de l'adblock intégré au navigateur et peut donc fonctionner même si ce dernier n'est pas activé.
Si Opera a choisi de décloisonner Video Skip de son adblocker classique, ce n'est peut-être pas anodin. La publicité a envahi YouTube ces dernières années et la filiale de Google tente à chaque fois de contourner les dispositifs mis en place par les éditeurs de navigateurs… jusqu'à rendre les adblockers du Chrome Web store moins performants. En développant en interne un outil spécifiquement pensé pour les vidéos, Opera peut ainsi focaliser ses efforts et sans doute être plus réactif pour contrer les changements introduits par Google.