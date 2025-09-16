Opera annonce avoir repensé entièrement l'historique de navigation avec un nouveau design. Au lieu d’une liste figée, les sessions de navigation s’affichent sous forme de blocs chronologiques clairement séparés. En sélectionnant une date spécifique, il devient ainsi plus simple de retrouver d'un coup d’œil les périodes de surf : chaque plage de navigation devient une unité identifiable pouvant être facilement supprimée d'une traite.

Dans cette multitude de navigateurs Chromium, les éditeurs tentent à tour de rôle de se démarquer sur ce type de fonctionnalités secondaires. Ainsi, du côté de Microsoft, l'historique de Edge s'est récemment enrichi d'un peu d'IA. L'internaute peut alors retrouver une page web précédemment visitée en formulant une requête en langage naturel. Chez Vivaldi, l'historique est affiché sous la forme d'un calendrier.