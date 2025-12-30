Loin de l'ombre de son grand frère, GOG entend renforcer sa mission de conservateur du patrimoine interactif. La structure indépendante va pouvoir accélérer ses chantiers de préservation des œuvres classiques, souvent oubliées par les géants du secteur, tout en affinant ses outils de gestion de collection. Les fonds alloués à la plateforme ne seront plus dilués dans les budgets colossaux de développement des jeux à gros budget, offrant une bouffée d'oxygène nécessaire à l'amélioration de l'infrastructure technique.

Cette nouvelle ère s'accompagne d'un engagement ferme sur la protection des données personnelles, un sujet sur lequel la plateforme a toujours voulu se montrer exemplaire. En restant aux mains d'un passionné de la première heure plutôt que sous la coupe d'un fonds d'investissement anonyme, la boutique s'assure de ne pas trahir les valeurs qui ont fait son succès auprès des puristes. Le message est limpide : le joueur reste le seul et unique propriétaire de ses achats, une rareté dans un paysage numérique de plus en plus friand de locations déguisées.