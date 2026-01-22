En matière audio, Formovie s’appuie sur un système Dolby Audio signé Boston Acoustics, censé délivrer un rendu un peu plus consistant que ce que l’on trouve habituellement sur des projecteurs de ce segment. Sur la partie image, le Page Two combine correction automatique du trapèze et autofocus, ce qui simplifie drastiquement la mise en place. Enfin, le projecteur intègre aussi des modes MEMC pour lisser les mouvements sur les scènes rapides, ainsi qu’un port HDMI 2.1 avec ALLM et une latence très basse (~10 ms) pour les consoles. Rien de révolutionnaire pour un joueur hardcore, mais un vrai pas en avant par rapport à ce qu’on attend généralement dans cette gamme de prix.