Formovie continue d’affiner sa vision du vidéoprojecteur "smart" et accessible avec le Xming Page Two, une nouvelle déclinaison d’une gamme qui mise avant tout sur la simplicité d’usage.
L’idée reste la même : proposer un projecteur compact, autonome, capable d’accéder directement aux plateformes de streaming, sans boîtier externe ni configuration complexe. Mais cette fois, le constructeur cherche à gommer certaines limites observées sur les premières générations.
Un vidéoprojecteur accessible qui évolue en douceur
Le Page Two reste un vidéoprojecteur relativement simple, avec une résolution native Full HD (1920 × 1080 pixels) et décodage 4K, ce qui lui permet de recevoir sans souci des sources Ultra HD tout en projetant un signal propre sur grand format (entre 40 et 120"). Cette image repose sur une puissance lumineuse annoncée à 500 ISO lumens et un contraste d'environ 2500:1, des chiffres en hausse sensible par rapport aux générations précédentes.
L’un des grands atouts de la gamme reste intact, à savoir la présence de Google TV avec certification Netflix. L’interface, sous Android 14, offre une expérience proche de celle d’un TV connecté, sans boîtier externe ni dongle à gérer.
Le Page Two se distingue aussi par un stockage plus généreux (2 Go RAM + 32 Go), ce qui limite rapidement les arbitrages liés aux mises à jour d’applications et aux installations. En comparaison, la génération précédente embarquait généralement 16 Go seulement.
En matière audio, Formovie s’appuie sur un système Dolby Audio signé Boston Acoustics, censé délivrer un rendu un peu plus consistant que ce que l’on trouve habituellement sur des projecteurs de ce segment. Sur la partie image, le Page Two combine correction automatique du trapèze et autofocus, ce qui simplifie drastiquement la mise en place. Enfin, le projecteur intègre aussi des modes MEMC pour lisser les mouvements sur les scènes rapides, ainsi qu’un port HDMI 2.1 avec ALLM et une latence très basse (~10 ms) pour les consoles. Rien de révolutionnaire pour un joueur hardcore, mais un vrai pas en avant par rapport à ce qu’on attend généralement dans cette gamme de prix.
Page Two vs Page One : où sont les vraies différences ?
Sans bouleverser la philosophie de la gamme, le Xming Page Two apporte plusieurs améliorations ciblées qui ont un impact direct sur le confort d’usage, la polyvalence et la durabilité du produit. Voici les points de différenciation entre les deux produits :
|Xming Page One
|Xming Page Two
|Luminosité
|≈ 320 ISO lumens
|≈ 500 ISO lumens
|Contraste
|≈ 2000:1
|≈ 2500:1
|Stockage interne
|16 Go
|32 Go
|Version Android / Google TV
|Génération précédente
|Android 14
|Connectique HDMI / gaming
|HDMI standard
|HDMI 2.1 + ALLM
|Latence
|Correcte
|≈ 10 ms annoncés
Enfin, pour ceux qui souhaitent simplement profiter d'un vidéoprojecteur très accessible et certifié Netflix, le Xming Episode One, que nous avions testé l'an passé, reste une alternative crédible en entrée de gamme.