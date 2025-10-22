Compact, mobile, et proposé à 249 €, il embarque tout ce qu’il faut pour transformer une soirée entre amis ou un coin de chambre en petit cinéma improvisé. On y retrouve Google TV avec Netflix intégré, un son signé JBL (2 x 3 W), des options de mise au point et de cadrage automatiques, une batterie intégrée, et même un éclairage d’ambiance coloré qui fait office de lampe d’appoint. Autrement dit, pas mal de points communs avec un certain Philips NeoPix 230, que nous avions eu l'occasion de tester plus tôt cette année.