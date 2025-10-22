Reconnu pour ses très bons projecteurs, à l'image de ceux des séries Horizon, XGIMI change de ton. Avec le lancement sa gamme Vibe by Xgimi, la marque chinoise entend séduire un public plus jeune avec un plus fun, plus coloré et surtout un tarif plus accessible.
Premier modèle de cette nouvelle famille, le Vibe One veut faire de la projection un réflexe du quotidien, simple et naturel, le tout à un tarif plus abordable que ce que la marque a proposé jusque-là sur ce segment, comme avec le Mogo 4.
Une projection "grand écran" qui se veut intuitive
Pensé pour celles et ceux qui veulent profiter du grand écran sans se perdre dans les réglages, le Vibe One se présente comme un compagnon lifestyle, mi-projecteur, mi-objet déco.
Compact, mobile, et proposé à 249 €, il embarque tout ce qu’il faut pour transformer une soirée entre amis ou un coin de chambre en petit cinéma improvisé. On y retrouve Google TV avec Netflix intégré, un son signé JBL (2 x 3 W), des options de mise au point et de cadrage automatiques, une batterie intégrée, et même un éclairage d’ambiance coloré qui fait office de lampe d’appoint. Autrement dit, pas mal de points communs avec un certain Philips NeoPix 230, que nous avions eu l'occasion de tester plus tôt cette année.
Sous son apparente simplicité, le Vibe One cache une fiche technique cohérente pour son format. Ce projecteur portable repose sur une source LED conçue pour offrir une image lumineuse et homogène. Sa batterie intégrée assure environ 1 h 15 de projection vidéo ou 4 h d’écoute musicale, tandis que son support orientable à 160° permet de projeter aussi bien sur un mur que sur un plafond.
Disponible en deux teintes – Ash Cloud (gris clair) et Blue Spark (bleu vif) – le Vibe One illustre bien cette volonté de rendre la projection plus intuitive, moins intimidante, en s’adressant à une génération qui préfère l’expérience à la fiche technique. Xgimi parle d’un "créateur d’ambiance tout-en-un", une définition qui colle bien à l’esprit de ce produit pensé pour suivre son utilisateur partout, du salon au jardin, du mur au plafond.
Avec Vibe by XGIMI, le constructeur ne cherche pas à concurrencer ses modèles premium, mais à faire entrer la projection dans la vie de tous les jours. Une approche que certains apprécieront sans doute, dans la lignée des tendances actuelles où l’image grand format s’émancipe du salon.
Le XGIMI Vibe One sera disponible le 5 novembre au prix conseillé de 249 €.
Source : communiqué de presse