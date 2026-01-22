Un créateur indépendant vient de lancer Win8DE, un environnement de bureau pour Linux qui reproduit fidèlement l'interface controversée de Windows 8. Ce projet démontre une nouvelle fois les capacités illimitées des systèmes open source, même pour recréer ce que beaucoup préfèrent oublier.
Windows 8 reste gravé dans les mémoires pour son interface à cartes, pensée à l'époque où Microsoft voulait unifier l'expérience entre ordinateurs et smartphones Windows Phone. Cette approche visuelle, jugée trop en avance sur son temps par un ancien responsable de la firme, a indubitablement divisé : certains l'ont détestée, d'autres appréciée. Aujourd'hui, un développeur Linux fait le pari fou de la ressusciter intégralement.
Un développeur recrée presque à l’identique l’interface de Windows 8 sous Linux
Baptisé Win8DE, le projet vise à reproduire de manière très fidèle l’apparence et le fonctionnement de l’interface de Windows 8. On y retrouve une organisation visuelle basée sur des tuiles, rappelant clairement le design « en cartes » qui avait marqué cette version du système de Microsoft. L’objectif n’est pas de proposer un simple thème graphique : il s’agit bien d’un environnement de bureau complet.
Le projet est développé par er-bharat, un contributeur actif sur GitHub. Les captures d’écran publiées montrent un travail poussé, avec une interface qui se rapproche fortement de celle de Windows 8, bien au-delà des adaptations esthétiques déjà vues ailleurs. À ce jour, aucune alternative comparable n’existe pour des environnements comme KDE Plasma ou GNOME.
Un projet qui va encore nécessiter beaucoup de temps
Win8DE en est toutefois à un stade très précoce à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Le logiciel est actuellement proposé en version alpha, ce qui implique fatalement de nombreuses limitations. L’installation peut s’avérer complexe, notamment en raison de problèmes de dépendances, et rien ne garantit un fonctionnement stable. La version la plus récente du projet est identifiée sous l'appellation 0.5.0.
Si l'idée peut paraître étrange sur un ordinateur traditionnel, elle prend tout son sens sur les appareils dotés d'écran tactile. L'interface à cartes de Windows 8 avait justement été conçue pour ce type d'usage à l'époque. Par conséquent, Win8DE pourrait séduire les utilisateurs Linux équipés de tablettes ou d'ordinateurs hybrides. Rappelons que le développeur mène ce projet seul, ce qui explique la lenteur de progression vers une version stable. À l'heure actuelle, personne ne sait quand sortira la mouture 1.0, mais le chemin s'annonce encore relativement long.