Baptisé Win8DE, le projet vise à reproduire de manière très fidèle l’apparence et le fonctionnement de l’interface de Windows 8. On y retrouve une organisation visuelle basée sur des tuiles, rappelant clairement le design « en cartes » qui avait marqué cette version du système de Microsoft. L’objectif n’est pas de proposer un simple thème graphique : il s’agit bien d’un environnement de bureau complet.

Le projet est développé par er-bharat, un contributeur actif sur GitHub. Les captures d’écran publiées montrent un travail poussé, avec une interface qui se rapproche fortement de celle de Windows 8, bien au-delà des adaptations esthétiques déjà vues ailleurs. À ce jour, aucune alternative comparable n’existe pour des environnements comme KDE Plasma ou GNOME.