Elle embarque une batterie silicium-carbone, plus dense que le lithium-ion, autorisant une capacité de 5 000 mAh malgré son format ultra-fin.

Pour ce qui est de la vitesse de charge, on profite ici d'un total de 15 watts… à condition d'utiliser un smartphone de la marque. Sur un iPhone, la vitesse sera limitée à 7,5W. De son côté, le port USB permet de profiter d'une recharge filaire à 22,5W.

À l'heure actuelle, seul le Japon peut passer commande de cet UltraThin Magnetic Power Bank, avec un prix de vente situé légèrement au-dessus de 40€. Il faudra patienter encore un peu avant de savoir si la marque va également commercialiser ce nouveau chargeur externe en Europe.