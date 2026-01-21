Xiaomi n'est pas peu fier de présenter sa toute nouvelle batterie magnétique d'une capacité de 5 000 mAh, qui parvient à conserver un gabarit ultra compact malgré tout.
Depuis quelques années, les marques technologiques ont (re)lancé la course à la finesse. Les smartphones iPhone Air, Galaxy S26 Edge et consorts promettent élégance et légèreté, quitte à sacrifier parfois praticité au quotidien, autonomie et/ou réparabilité. Une stratégie marketing séduisante sur le papier, mais dont le succès commercial réel reste largement discutable pour les utilisateurs, entre contraintes techniques, compromis et innovations cosmétiques.
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
À défaut d'un smartphone ultra-fin, une batterie externe ultra-fine
Du côté de chez Xiaomi, on comptait emprunter cette voie de la finesse numérique avec un smartphone façon « Xiaomi 17 Air », d'une épaisseur de seulement 5,5 mm. Finalement, au vu du succès discutable de la concurrence, la direction a stoppé net le projet en phase de test interne, reléguant ce bijou d'ingénierie au rang de simple « expérimentation sur les matériaux ».
Cela n'empêche pas la marque d'officialiser un nouveau produit qui fait lui aussi la part belle à la finesse, à savoir la batterie magnétique UltraThin Magnetic Power Bank. Comme son nom l'indique, celle-ci se veut ultra-fine, avec seulement 6 mm d'épaisseur, soit un chouia plus épais que l'iPhone Air.
Silicium-carbone et vitesse de charge
À l’instar des batteries magnétiques classiques, la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank se fixe à l’arrière d’un smartphone compatible, qu’il soit sous iOS ou Android, afin de le recharger tout en permettant son utilisation, sans ajouter pour cela un encombrement excessif.
Elle embarque une batterie silicium-carbone, plus dense que le lithium-ion, autorisant une capacité de 5 000 mAh malgré son format ultra-fin.
Pour ce qui est de la vitesse de charge, on profite ici d'un total de 15 watts… à condition d'utiliser un smartphone de la marque. Sur un iPhone, la vitesse sera limitée à 7,5W. De son côté, le port USB permet de profiter d'une recharge filaire à 22,5W.
À l'heure actuelle, seul le Japon peut passer commande de cet UltraThin Magnetic Power Bank, avec un prix de vente situé légèrement au-dessus de 40€. Il faudra patienter encore un peu avant de savoir si la marque va également commercialiser ce nouveau chargeur externe en Europe.
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
- Excellent écran
- Qualité des photos / vidéo (hors ultra grand-angle)
- Construction soignée