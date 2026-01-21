Fnac Darty généralise son passeport produit à tous ses produits gros électroménagers. Le distributeur se fixe l'objectif d'équiper un million d'appareils d'ici fin 2026 pour renforcer la traçabilité et le marché de seconde main.
Après avoir testé avec succès son concept sur les 4 000 appareils du village olympique de Paris 2024, Fnac Darty déploie son « Passeport Produit » à grande échelle, comme l'entreprise l'annonce. Cette sorte de carte d'identité numérique pour électroménager, accessible d'un simple scan par QR code, vise à rassurer les consommateurs français. Un besoin criant, quand on sait que 77% d'entre eux redoutent encore de se faire avoir sur le marché d'occasion.
Un vrai carnet de santé numérique pour chaque gros électroménager
Pouvoir scanner un QR code sur son lave-linge et découvrir instantanément toute son histoire, c'est assez tentant. Et figurez-vous que c'est exactement ce que propose Fnac Darty avec son passeport produit. De sa sortie d'usine jusqu'à son recyclage, chaque étape de vie de l'appareil est consignée, ce qui crée une traçabilité complète comparable au carnet d'entretien automobile, mais appliquée à l'électroménager.
Le contenu du passeport va bien au-delà d'une simple notice. Il recense l'origine du produit, les dimensions pratiques, la consommation énergétique mais aussi et surtout l'historique complet des interventions, à savoir la date précise de chaque réparation, la nature exacte de la panne, les pièces remplacées et l'identité du technicien intervenu. Une transparence totale qui change la donne pour quiconque envisage d'acheter un appareil reconditionné.
Le système s'active d'ailleurs à quatre moments de la vie du produit. Il récupère des informations dès sa fabrication en usine pour les marques ayant rejoint l'initiative (notamment la marque distributeur de Darty), ensuite à la livraison si nécessaire (le livreur pose alors le QR code et explique son utilité au consommateur), puis lors des réparations à domicile par les techniciens Darty, et enfin au moment du reconditionnement en atelier. De quoi garantir une couverture maximale du parc d'appareils.
Un système open-source pour fédérer les fabricants et reconditionneurs autour de la traçabilité
L'objectif de Fnac Darty est important. Le groupe français espère équiper plus d'un million d'électroménagers de son passeport numérique d'ici la fin de l'année. Un déploiement massif, mais l'entreprise est confiante sur la capacité d'adhésion par le grand public, qui n'attend que de pouvoir lever les blocages psychologiques sur le gros électroménager d'occasion. Pour le moment, malgré un intérêt croissant pour la seconde vie des appareils, 39% des Français renoncent à acheter de l'occasion par peur de tomber sur un appareil défectueux sans garantie.
Fnac Darty joue la carte de l'ouverture. Le groupe a développé ce passeport en open source et en collaboration avec l'éco-organisme ecosystem et la startup Arianee, puis l'a rendu accessible à tous gratuitement. Qu'il s'agisse des répérateurs, des fabricants, des recycleurs ou des reconditionneurs, chacun peut enrichir l'historique du produit en toute autonomie. Le réseau Envie, un acteur pionnier de l'économie circulaire, l'a d'ailleurs adopté, signe que la filière se fédère déjà autour de cet outil commun.
Sur le plan technique, Fnac Darty a misé sur la blockchain, qui garantit que personne ne peut falsifier les informations enregistrées. Cela veut dire qu'une fois qu'une réparation ou une intervention est enregistrée, il est impossible de la modifier ou de la supprimer, et que l'historique reste donc intact et verifiable à vie. L'autre point rassurant, c'est qu'aucune donnée personnelle des clients n'est stockée. Le groupe prend ainsi deux ans d'avance sur la réglementation européenne qui imposera ces passeports dès 2027.