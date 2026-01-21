L'objectif de Fnac Darty est important. Le groupe français espère équiper plus d'un million d'électroménagers de son passeport numérique d'ici la fin de l'année. Un déploiement massif, mais l'entreprise est confiante sur la capacité d'adhésion par le grand public, qui n'attend que de pouvoir lever les blocages psychologiques sur le gros électroménager d'occasion. Pour le moment, malgré un intérêt croissant pour la seconde vie des appareils, 39% des Français renoncent à acheter de l'occasion par peur de tomber sur un appareil défectueux sans garantie.