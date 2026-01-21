Nova Launcher revient sous les projecteurs avec un nouveau propriétaire. Le lanceur Android le plus populaire passe de Branch Metrics à Instabridge, une entreprise suédoise. L'éditeur promet de maintenir l'application en vie, mais la version gratuite pourrait afficher des publicités.
Instabridge explique vouloir être un "gestionnaire responsable" de Nova Launcher. L'entreprise entend assurer la compatibilité avec les versions récentes d'Android, corriger les bugs et conserver l'expérience des utilisateurs. Le rachat par Branch Metrics en 2022 avait déjà éloigné le projet de son créateur Kevin Barry, lequel a quitté l'application en 2025. Branch avait publié quelques mises à jour, sans véritable feuille de route pour l'avenir.
Instabridge évoque plusieurs pistes pour financer le développement : des paliers payants et une version gratuite financée par la publicité. L'éditeur s'engage à ne pas afficher de pubs dans Nova Prime. Il promet aussi une collecte de données "minimale", avec l'engagement de ne pas vendre les données personnelles. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Nova Launcher devienne open source.
La version 8.2.4 intègre déjà le code publicitaire
Selon le blog Android Authority, qui rapporte l'information, quelques éléments transparaissent déjà au sein de la dernière mise à jour de l'application. La version 8.2.4 intègre du code lié aux régies Facebook Ads et Google AdMob, en plus du module d'analytics de Branch déjà présent dans la version 8.1.6. Concrètement, l'application est techniquement capable de charger des annonces depuis ces plateformes et de mesurer leurs performances.
La mise à jour ajoute de nouvelles autorisations liées au système publicitaire d'Android : ACCESS_ADSERVICES_AD_ID, ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION et ACCESS_ADSERVICES_TOPICS. Derrière ces éléments, on trouve l'accès à un identifiant publicitaire dédié, à des informations d'attribution et à des "sujets" définis par Android pour proposer des publicités ciblées sans transmettre tout l'historique de navigation.
On retrouve également des chaînes de texte décrivant le dispositif côté utilisateur. Un message explique que des publicités sont introduites pour garder Nova gratuit et en support au développement. Un bouton permet de continuer l'utilisation gratuite et un autre renvoie vers Nova Prime. Des widgets peuvent porter la mention « Sponsored ». On voit également des fenêtres de demande d'autorisation pour laisser une publicité créer un évènement de calendrier ou enregistrer une image dans la galerie. D'ailleurs plusieurs utilisateurs rapportent avoir déjà vu des encarts sponsorisés dans le tiroir d'applications.