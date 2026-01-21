Selon le blog Android Authority, qui rapporte l'information, quelques éléments transparaissent déjà au sein de la dernière mise à jour de l'application. La version 8.2.4 intègre du code lié aux régies Facebook Ads et Google AdMob, en plus du module d'analytics de Branch déjà présent dans la version 8.1.6. Concrètement, l'application est techniquement capable de charger des annonces depuis ces plateformes et de mesurer leurs performances.

La mise à jour ajoute de nouvelles autorisations liées au système publicitaire d'Android : ACCESS_ADSERVICES_AD_ID, ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION et ACCESS_ADSERVICES_TOPICS. Derrière ces éléments, on trouve l'accès à un identifiant publicitaire dédié, à des informations d'attribution et à des "sujets" définis par Android pour proposer des publicités ciblées sans transmettre tout l'historique de navigation.

On retrouve également des chaînes de texte décrivant le dispositif côté utilisateur. Un message explique que des publicités sont introduites pour garder Nova gratuit et en support au développement. Un bouton permet de continuer l'utilisation gratuite et un autre renvoie vers Nova Prime. Des widgets peuvent porter la mention « Sponsored ». On voit également des fenêtres de demande d'autorisation pour laisser une publicité créer un évènement de calendrier ou enregistrer une image dans la galerie. D'ailleurs plusieurs utilisateurs rapportent avoir déjà vu des encarts sponsorisés dans le tiroir d'applications.