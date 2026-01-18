Bill Gates a lancé l’initiative dite Trustworthy Computing en janvier 2002. Dans sa lettre, il a demandé à tous les ingénieurs de placer la sécurité, la fiabilité et la vie privée des utilisateurs au centre du développement logiciel. Les équipes de Windows ont alors dû revoir leurs pratiques. Dans ce cadre, les Easter Eggs les gênaient aux entournures. En effet, leur écriture et l’insertion de leur code ne figurait dans aucune documentation officielle. Pour les testeurs et les équipes de sécurité, cela créait des zones d’ombre dans les revues de code et les audits

Les responsables qualité de Microsoft ont insisté pour que tout code soit soumis à des revues formelles, à des tests automatisés et à des certifications selon les standards internes. Quand un ingénieur intégrait un Easter Egg, il devenait difficile de s’assurer que ce code n’interagirait pas négativement avec d’autres composants, notamment dans des configurations d’entreprise complexes. Plusieurs responsables produits ont mentionné que les clients gouvernementaux refusaient d’accepter toute fonctionnalité qui n’aurait pas pu être tracée de bout en bout dans le cadre d’un audit.

Un exemple souvent cité par la communauté tech concerne les EPAuditBin, des outils internes qui relisaient le code avant diffusion. Ils indiquaient que du code non documenté risquait de provoquer des comportements inattendus. Même si un Easter Egg n’était pas malveillant, il pouvait échapper aux procédures normales de validation et créer des failles exploitables dans des environnements d’entreprise.

Dans les faits, Microsoft a rapidement supprimé les Easter Eggs des versions finales de Windows et d’Office.