Et si votre prochaine opération était assistée par un chirurgien portant des lunettes connectées ? Si l'ambulance qui vous transporte permettait déjà une consultation avec un expert à distance ? C'est le pari du CHU de Bordeaux, qui s'apprête à devenir pionnier de l'hôpital connecté en France, avec l'aide de Bouygues Telecom Business et de sa 5G. Un projet ambitieux, soutenu par Bruxelles, qui va vite prendre vie.