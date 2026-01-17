Le CHU de Bordeaux et Bouygues Telecom ont annoncé vendredi lancer le projet 5MART HO5PITAL, qui a pour objectif de transformer l'établissement en véritable hôpital intelligent grâce à la 5G, dès cette année.
Et si votre prochaine opération était assistée par un chirurgien portant des lunettes connectées ? Si l'ambulance qui vous transporte permettait déjà une consultation avec un expert à distance ? C'est le pari du CHU de Bordeaux, qui s'apprête à devenir pionnier de l'hôpital connecté en France, avec l'aide de Bouygues Telecom Business et de sa 5G. Un projet ambitieux, soutenu par Bruxelles, qui va vite prendre vie.
La 5G au service des soignants et des patients
Le CHU de Bordeaux a décroché un financement de la Commission européenne, en novembre dernier, pour son projet 5MART HO5PITAL. Il consiste à installer un réseau 5G dans l'ensemble des 18 bâtiments de l'hôpital. La couverture mobile ultra-performante permettra de faire fonctionner des équipements médicaux connectés et d'améliorer les soins. Les premiers déploiements commencent dans le courant du deuxième semestre 2026.
Mais pourquoi un hôpital a-t-il besoin d'un tel réseau ? Pour offrir deux réseaux en un, et renforcer la fluidité. Ici, d'un côté, les patients et visiteurs profitent d'une connexion mobile classique. De l'autre, les équipements médicaux vitaux bénéficient d'un réseau dédié, ultra-rapide et sécurisé. C'est précisément ce que propose cette infrastructure hybride développée avec Bouygues Telecom.
La prouesse repose sur le « network slicing », une technologie qui permet de réserver des portions du réseau à certains usages. Concrètement, même si l'hôpital est bondé, une urgence vitale passera toujours devant un patient qui regarde une vidéo. Autre atout, les données médicales sensibles restent stockées sur place, sans jamais circuler sur Internet, grâce à l'edge computing.
Des ambulances intelligentes aux blocs opératoires augmentés
Passons aux applications concrètes, celles qui changeront vraiment le quotidien. Une dizaine de nouveaux usages vont voir le jour dès 2027. Concernant les ambulances connectées, par exemple, pendant le trajet vers l'hôpital, les s ouvriront le bal. Pendant le trajet vers l'urgence, les secouristes pourront appeler un spécialiste en visioconférence pour recevoir des instructions en temps réel. Dans les cas graves, ces minutes gagnées peuvent sauver des vies.
Au bloc opératoire, la transformation s'annonce aussi spectaculaire. Les chirurgiens pourront s'entraîner sur des reconstitutions 3D du corps de leur patient avant l'opération, que ce soit pour préparer une intervention, ou à des fins d'enseignement. Pendant l'intervention elle-même, des lunettes connectées afficheront des informations cruciales directement dans leur champ de vision, un peu comme un copilote numérique.
Le dernier atout du projet, la géolocalisation des équipements, est en grande partie portée par Ericsson, partenaire technique de Bouygues Telecom, qui a intégré un système de tracking ultra-précis. Il n'est ainsi plus nécessaire de courir dans les couloirs pour trouver un électrocardiogramme ou un respirateur. Chaque appareil sera localisable en quelques secondes, dedans comme dehors. Un gain de temps précieux pour les soignants.