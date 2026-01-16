Apple a enterré son rêve de voiture. Pourtant, un mémo d’Airbnb vient de le déterrer, sans prévenir. Le plus piquant ? Ce n’est pas une fuite, c’est un argument de recrutement.
L’Apple Car n’a jamais eu droit à une conférence flamboyante, ni même à une confirmation officielle. Mais elle continue de hanter la Silicon Valley, par petites phrases et grands sous entendus. Cette semaine, c’est Airbnb qui a ravivé la rumeur, dans un message interne devenu public. Comme le rapporte TechRadar, le détail glissé dans ce mémo éclaire aussi le virage actuel des géants vers l’intelligence artificielle.
L'arrivée d'un homme providentiel chez Airbnb
Airbnb a annoncé l’arrivée d’Ahmad Al Dahle au poste de directeur technique, via un courriel signé Brian Chesky et publié par l’entreprise. Dans ce message, Chesky écrit qu’« en 2014, Ahmad a créé et dirigé le groupe des technologies autonomes d’Apple », chargé des « systèmes d’IA » au cœur du projet de voiture autonome. TechRadar souligne que cette formulation fait partie des confirmations les plus directes, même si Apple n’a jamais reconnu officiellement ce programme.
Le clin d’œil tombe dans une chronologie déjà connue. Apple a stoppé son projet automobile interne, baptisé Project Titan, et a mis fin aux travaux, avec des reclassements vers des projets d’IA générative. Rappelons que le projet a démarré en 2014, a beaucoup changé de cap, et a mobilisé jusqu’à plusieurs milliers de personnes selon les périodes. Le même courriel d’Airbnb insiste sur le parcours très « plateformes » d’Al Dahle. Chesky rappelle son passage chez Meta, où il a dirigé les équipes d’IA générative et celles derrière la famille de modèles Llama.
Le message vend un profil capable de construire des systèmes d’IA à grande échelle, et ça colle au moment. Chesky déroule même une profession de foi très critique sur la technologie, accusée d’aspirer l’attention, et il oppose à cela le « réel » et la connexion humaine. Derrière la formule, le sous texte est limpide : Airbnb veut de l’IA, mais pas une IA qui transforme l’application en machine à faire défiler.
Une embauche comme celle ci sert aussi à crédibiliser une ambition produit, au moment où toutes les plateformes promettent des assistants plus malins. Et pour Apple, ce genre de ligne sur un CV rappelle un point gênant : Project Titan a été assez sérieux pour créer un groupe dédié, avec une mission « IA » assumée, même si l’entreprise a coupé court. Aujourd'hui, l'ambition IA n'a pas disparu chez le géant, elle a juste changé de main pour revenir vers les équipes historiques.