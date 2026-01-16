Airbnb a annoncé l’arrivée d’Ahmad Al Dahle au poste de directeur technique, via un courriel signé Brian Chesky et publié par l’entreprise. Dans ce message, Chesky écrit qu’« en 2014, Ahmad a créé et dirigé le groupe des technologies autonomes d’Apple », chargé des « systèmes d’IA » au cœur du projet de voiture autonome. TechRadar souligne que cette formulation fait partie des confirmations les plus directes, même si Apple n’a jamais reconnu officiellement ce programme.

Le clin d’œil tombe dans une chronologie déjà connue. Apple a stoppé son projet automobile interne, baptisé Project Titan, et a mis fin aux travaux, avec des reclassements vers des projets d’IA générative. Rappelons que le projet a démarré en 2014, a beaucoup changé de cap, et a mobilisé jusqu’à plusieurs milliers de personnes selon les périodes.​ Le même courriel d’Airbnb insiste sur le parcours très « plateformes » d’Al Dahle. Chesky rappelle son passage chez Meta, où il a dirigé les équipes d’IA générative et celles derrière la famille de modèles Llama.