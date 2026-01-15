C'est pour cette raison que les personnes exploitant l'IA, particulièrement dans le cadre de leur travail, sont appelées à rester vigilantes quant aux propos générés par les modèles. « Nous ne sommes pas en mesure de reproduire ce qui est rapporté. Copilot combine des informations provenant de plusieurs sources Web en une seule réponse accompagnée de citations liées. Il informe les utilisateurs qu'ils interagissent avec un système d'IA et les encourage à consulter les sources », a réagi Microsoft.