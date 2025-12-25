Face à ce mutisme, l'équipe de Pen Test Partners a fini par contacter le responsable de la sécurité directement sur le réseau social professionnel LinkedIn pour s'assurer que le message était bien passé. La raison de ce silence était tristement banale : Eurostar avait changé de prestataire pour la gestion des failles et le rapport initial s'était perdu dans les limbes de cette migration informatique.

C'est là que la situation devient ubuesque. Au lieu de présenter des excuses pour ce raté administratif, le responsable sécurité a répliqué que cette insistance sur LinkedIn pourrait être considérée comme du « chantage ». Une accusation lourde et infondée pour des professionnels qui tentaient simplement de fermer une brèche de sécurité avant qu'elle ne soit exploitée par de véritables cybercriminels. Cette affaire rappelle cruellement que si l'intelligence artificielle progresse à grande vitesse, la culture de la cybersécurité reste parfois bloquée en gare.​