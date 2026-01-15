Le cofondateur de la messagerie Signal lance son chatbot privé Confer

Confer s'appuie sur un environnement d'exécution de confiance (TEE, pour Trusted Execution Environment), lequel isole les données sensibles du reste du système. Il s'agit d'une zone sécurisée du processeur où les données sont déchiffrées, traitées par le modèle de langage, puis rechiffrées avant de repartir vers l'utilisateur. La machine hôte fournit la puissance de calcul et la mémoire, mais ne peut pas accéder aux contenus qui transitent dans le TEE.

Les clés de déchiffrement ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur. Même si les conversations peuvent être stockées sur l'infrastructure de Confer pour permettre la synchronisation entre appareils, elles le sont uniquement sous forme chiffrée. Cette approche garantit que même un administrateur système, un pirate informatique ou une autorité légale ne peut pas lire le contenu des discussions.

Pour l'authentification, Confer utilise les passkeys, un standard qui génère une paire de clés cryptographiques unique. La clé publique est envoyée au serveur, tandis que la clé privée reste protégée dans le matériel sécurisé du smartphone ou de l'ordinateur. Confer exploite une extension des passkeys appelée PRF (Pseudorandom Function). Celle-ci permet de dériver du matériel de clé sans jamais exposer la clé privée. L'utilisateur accède à ses conversations chiffrées depuis n'importe lequel de ses appareils avec une simple authentification biométrique (Face ID ou Touch ID), sans gérer manuellement des clés de chiffrement.

Le projet est entièrement open source, ce qui permet à la communauté de vérifier cryptographiquement que le code respecte bien ses promesses de confidentialité. Cette transparence représente un argument décisif pour les utilisateurs méfiants des promesses des entreprises d'IA propriétaires.