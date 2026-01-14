Depuis maintenant quelques années, Google déplace des capacités de production de ses appareils Pixel de la Chine au Vietnam. Mais ce genre de transfert vient de prendre une nouvelle tournure, beaucoup plus importante, avec la décision dont Nikkei Asia se fait l'écho.

En effet, alors qu'auparavant, c'était l'assemblage final de ces smartphones qui passait plus au sud, Google a cette fois décidé d'effectuer des étapes prélalables à l'assemblage final au Vietnam. Ainsi, l'étape de développement, de vérification et d'ajustage des prochains Google Pixel (et Pixel Pro et Fold), qui se fait en collaboration avec les fournisseurs, aura lieu à l'avenir au Vietnam.