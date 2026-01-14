Google met en place une nouvelle ligne d'approvisionnement, dont la Chine est exclue. À la place, c'est un autre pays de l'Asie qui devrait en profiter.
Les constructeurs tech ont l'habitude de compter sur la Chine pour mettre au point leurs meilleurs smartphones. C'est une situation assez connue pour Apple, et qui a tendance à mettre en colère un Donald Trump. Mais d'autres entreprises sont aussi dans le même cas, à l'image de Google. Qui souhaite être moins dépendant de l'empire du Milieu à l'avenir.
Le Vietnam remplace toujours plus la Chine pour les Google Pixel
Depuis maintenant quelques années, Google déplace des capacités de production de ses appareils Pixel de la Chine au Vietnam. Mais ce genre de transfert vient de prendre une nouvelle tournure, beaucoup plus importante, avec la décision dont Nikkei Asia se fait l'écho.
En effet, alors qu'auparavant, c'était l'assemblage final de ces smartphones qui passait plus au sud, Google a cette fois décidé d'effectuer des étapes prélalables à l'assemblage final au Vietnam. Ainsi, l'étape de développement, de vérification et d'ajustage des prochains Google Pixel (et Pixel Pro et Fold), qui se fait en collaboration avec les fournisseurs, aura lieu à l'avenir au Vietnam.
Un contrecoup de l'incertitude géopolitique
Cette étape, qui se faisait auparavant en Chine, va nécessiter des investissements importants pour mettre en service des équipements d'outillage et des machines d'essai. Des sources du Nikkei expliquent que ce changement important de la chaîne d'approvisionnement pourra être facilité par le fait que Google assemble déjà des smartphones haut de gamme sur place, et y a déjà mené des activités de vérification.
Cette décision est un « indicateur clé de la capacité d'une chaîne d'approvisionnement à fonctionner de manière indépendante » selon le Nikkei. Google veut ici pouvoir se protéger du nouvel environnement géopolitique qui met constamment en friction la Chine et les États-Unis, et qui crée des risques, avec notamment la questions des tarifs douaniers.