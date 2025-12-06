On apprend aujourd’hui que les géants Foxconn et Luxshare prévoient de confier l’assemblage de plusieurs millions de consoles de jeux vidéo aux usines vietnamiennes. Foxconn viserait une capacité annuelle d’environ 4 millions d’unités, tandis que Luxshare monterait jusqu’à 4,5 millions de machines, même si l’identité de la marque concernée reste tenue sous silence.

À cela s'ajoute une filiale de Foxconn (qui a investi plus de 3,2 milliards dans le pays), à savoir Fushan Technology, qui devrait produire un peu moins de 5 millions de produits estampillés Xbox chaque année, sans compter divers autres accessoires high-tech, toujours du côté du Vietnam, dans le Nord du pays.