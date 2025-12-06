Le Vietnam s’impose comme un maillon clé de la chaîne technologique mondiale, assurant désormais l’assemblage de nombreux appareils électroniques destinés à l’export, des smartphones aux ordinateurs en passant par les tablettes. Et cela va être le cas aussi de nos consoles de jeux vidéo.
S'il est encore perçu par certains comme un acteur secondaire de la tech asiatique, le Vietnam s’impose en réalité depuis quelques années comme une pièce maîtresse de la chaîne d’assemblage high-tech. Entre investissements massifs, main-d’œuvre qualifiée et stratégie industrielle agressive, le pays attire désormais les géants du secteur, y compris en ce qui concerne le jeu vidéo.
Oubliez le « Made in China », place au Vietnam
On apprend aujourd’hui que les géants Foxconn et Luxshare prévoient de confier l’assemblage de plusieurs millions de consoles de jeux vidéo aux usines vietnamiennes. Foxconn viserait une capacité annuelle d’environ 4 millions d’unités, tandis que Luxshare monterait jusqu’à 4,5 millions de machines, même si l’identité de la marque concernée reste tenue sous silence.
À cela s'ajoute une filiale de Foxconn (qui a investi plus de 3,2 milliards dans le pays), à savoir Fushan Technology, qui devrait produire un peu moins de 5 millions de produits estampillés Xbox chaque année, sans compter divers autres accessoires high-tech, toujours du côté du Vietnam, dans le Nord du pays.
Une manière de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine (et d'éviter certaines taxes)
Depuis plusieurs années, les géants du numérique multiplient les initiatives pour s’extraire de leur dépendance industrielle vis-à-vis de la Chine. Cette stratégie s’est accélérée à mesure que les tensions géopolitiques entre Pékin et certaines capitales occidentales se sont durcies. Désormais, les entreprises comme les analystes évoquent ouvertement la nécessité de réduire une exposition jugée risquée, tant sur le plan économique que stratégique.
Pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et diversifier leurs sites de production, ces entreprises accélèrent ainsi leur implantation dans d’autres pays asiatiques jugés plus prévisibles et stratégiquement mieux équilibrés, comme le Vietnam.
C'est le cas de Nintendo notamment sur le marché du gaming, qui avait officialisé en 2019 son intention de déplacer une partie de sa production au Vietnam. En mai dernier, Nintendo privilégiait d'ailleurs les stocks produits au Vietnam plutôt qu’en Chine pour les livraisons de sa nouvelle Switch 2 vers les États-Unis, profitant ainsi de conditions douanières plus avantageuses.