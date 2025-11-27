Une part impressionnante des investissements, qui ont deux sources principales : la Corée du Sud, et Taïwan. Ou pour parler dans un autre langage, Samsung et TSMC. Les deux mastodontes sont en effet les acteurs majeurs de la production de semi-conducteurs, et ont dû développer des capacités de production aux États-Unis sous la menace de droits de douane punitifs.

Et les deux entreprises installent des lignes de production de pointe au pays de Donald Trump. TSMC a ainsi entamé au mois d'avril dernier la construction d'une usine dans laquelle seront à l'avenir produites des puces gravées à 2 nm et même 1,6 nm. Samsung compte de son côté commencer à produire des puces à 2 nm dans son usine du Texas d'ici quelques mois. Une politique qui paye pour le locataire de la Maison Blanche ?