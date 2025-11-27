L'année 2025 a changé beaucoup de choses dans l'écosystème de production des semi-conducteurs. Avec Donald Trump, les États-Unis veulent devenir une terre d'accueil de cette production.
Avec Donald Trump, les États-Unis veulent imposer un nouveau type d'environnement économique dans le pays : celui du renouveau industriel. Et ce, surtout dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, ce qui entraîne Washington à tordre le bras des géants du domaine pour qu'ils s'installent dans le pays. Résultat, même s'il y a des couacs, les USA ont attiré un nombre incroyablement élevé d'investissements en 2025.
Près de 90% des investissements étrangers mondiaux dans les semi-conducteurs captés par les États-Unis
Les spécialistes des semi-conducteurs ont répondu présent après les injonctions de Donald Trump. Et même vraiment présent. C'est ce que nous révèlent les derniers chiffres produits par le cabinet McKinsey.
D'après ce dernier, environ 89% des investissements directs étrangers effectués en 2025 au niveau mondial dans le secteur des semi-conducteurs ont été dirigés vers les États-Unis. Derrière, très loin, on retrouve l'Europe, alors que les investissements étrangers dans les puces en Chine se sont effondrés ces dernières années.
Une conséquence de la méthode Trump
Une part impressionnante des investissements, qui ont deux sources principales : la Corée du Sud, et Taïwan. Ou pour parler dans un autre langage, Samsung et TSMC. Les deux mastodontes sont en effet les acteurs majeurs de la production de semi-conducteurs, et ont dû développer des capacités de production aux États-Unis sous la menace de droits de douane punitifs.
Et les deux entreprises installent des lignes de production de pointe au pays de Donald Trump. TSMC a ainsi entamé au mois d'avril dernier la construction d'une usine dans laquelle seront à l'avenir produites des puces gravées à 2 nm et même 1,6 nm. Samsung compte de son côté commencer à produire des puces à 2 nm dans son usine du Texas d'ici quelques mois. Une politique qui paye pour le locataire de la Maison Blanche ?