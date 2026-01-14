Prime Video vient de s'offrir le catalogue M6+. Dès le mercredi 14 janvier, la plateforme vidéo d'Amazon, qui continue de s'étoffer en contenus et flux, propose à ses abonnés les chaînes gratuites du groupe audiovisuel.
Amazon sort le grand jeu aujourd'hui ! En ajoutant M6+ à Prime Video, le géant américain permet aux membres de sa plateforme d'accéder, gratuitement, à de nouvelles chaînes. Quelques mois seulement après le lancement d'un partenariat similaire avec France Télévisions, Prime Video réalise une très belle opération, qui rend son service plus attractif encore.
Prime Video centralise les chaînes du groupe M6 et ses programmes phares
Concrètement, qu'est-ce qui change pour les abonnés ? Dans la section « TV en direct » de Prime Video, accessible depuis la page d'accueil, vous avez accès aux chaînes en direct d groupe M6, à savoir M6, W9, 6ter et Gulli.
Mais dès maintenant, vous pouvez aussi découvrir un espace M6+ dédié dans Prime Video, avec 30 000 heures de programmes. Les fans de divertissement vont adorer retrouver L'Amour est dans le pré, Top Chef, Qui veut être mon associé, Pékin Express ou encore Mariés au premier regard et Les Traîtres, une liste non exhaustive bien sûr de ce qui vous attend sans abonnement supplémentaire, en streaming ou en replay, avec une souscription totalement gratuite.
Les accros à la télé-réalité ne sont pas en reste avec L'Île de la tentation et Les Cinquante. Côté magazines, Zone Interdite et Capital rejoignent aussi la fête. Et pour les parents qui cherchent à occuper leurs bambins intelligemment, toute l'offre Gulli est disponible.
Prime Video diffusera donc le Super Bowl et la Coupe du monde 2026
Là où les choses seront encore plus intéressantes dans les prochains mois, c'est sur le volet sportif. Car la Coupe du monde de football et le Super Bowl seront diffusés en direct sur la plateforme. Ici, c'est inclus dans votre abonnement Prime existant, si vous ne voulez pas quitter le service.
David Larramendy, le patron du Groupe M6, y voit « une volonté de bâtir un écosystème streaming adapté aux nouveaux usages ». En d'autres termes, face à la fragmentation du marché, mieux vaut centraliser les contenus. Avec 29 millions de Français qui consomment M6+ chaque mois, le pari semble déjà gagnant pour les deux parties. Prime Video est plus que jamais alléchant, et M6 s'assure une plus large diffusion de ses contenus.