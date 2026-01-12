Elon Musk veut à nouveau faire assaut de transparence pour son réseau social X. Il a ainsi annoncé ces derniers jours que l'algorithme de recommandation de la plateforme, qui choisit quels contenus pousser auprès des utilisateurs, deviendrait open source à partir du 17 janvier. Et ce n'est pas tout : il ne s’agit pas d'une décision unique, puisque, à compter de cette date, le code source sera rendu public toutes les quatre semaines, afin que le public puisse observer l'ensemble des changements apportés.

Cette décision sonne comme une volonté de rendre crédible l'annonce faite à la fin de l'année dernière par le milliardaire. Il avait alors expliqué vouloir faire, à terme, que cet algorithme de recommandation soit « purement de l'IA ».