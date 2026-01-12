Elon Musk prévoit du changement pour l'algorithme de recommandation de X. L'IA devrait prendre le pouvoir. Un mieux pour la neutralité de la plateforme ?
Cette année, l'Union européenne devrait enquêter et frapper plus fort contre plusieurs plateformes américaines, dont X.com. Une des inquiétudes principales de Bruxelles tient à l'algorithme de recommandation du réseau social, que la Commission européenne suspecte d'être parfois manipulé par la direction de l'entreprise à des fins politiques. Alors, est-ce que la nouvelle tournure que prend ce dernier avec les annonces d’Elon Musk va changer les choses, et rendre la plateforme plus « respectable » ?
L'algorithme de X en open source, première étape d’une prise de pouvoir de l'IA ?
Elon Musk veut à nouveau faire assaut de transparence pour son réseau social X. Il a ainsi annoncé ces derniers jours que l'algorithme de recommandation de la plateforme, qui choisit quels contenus pousser auprès des utilisateurs, deviendrait open source à partir du 17 janvier. Et ce n'est pas tout : il ne s’agit pas d'une décision unique, puisque, à compter de cette date, le code source sera rendu public toutes les quatre semaines, afin que le public puisse observer l'ensemble des changements apportés.
Cette décision sonne comme une volonté de rendre crédible l'annonce faite à la fin de l'année dernière par le milliardaire. Il avait alors expliqué vouloir faire, à terme, que cet algorithme de recommandation soit « purement de l'IA ».
Grok alimente de plus en plus l'algorithme
Avec le code source constamment en ligne, les internautes pourront ainsi constater si manipulation il y a, et si les changements apportés tout le long sont décidés par l'IA ou par des humains ayant des intérêts personnels.
Il faut noter que, d'après Elon Musk, l'algorithme s'appuie déjà énormément sur Grok, et devrait s'appuyer dessus encore plus à l'avenir. Pour rappel, cet algorithme propose non seulement du contenu pour chaque utilisateur, mais aussi des comptes à éventuellement suivre, ainsi que l'ordre dans lequel les publicités sont proposées. Il faudra voir maintenant, en pratique, jusqu'où Elon Musk et ses équipes iront dans le partage du code source, afin de savoir si les promesses de transparence (et le sous-entendu de « neutralité ») sont réelles ou non.
