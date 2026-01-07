Et il pourrait y avoir du grabuge. Car, tactiquement, Bruxelles avait préféré en 2025 se concentrer sur des problèmes consensuels comme la protection des mineurs, la lutte contre la fraude en ligne ou bien la sécurité des plateformes d'e-commerce comme Temu ou Shein. Autant d'actions qui ne devaient pas soulever de grogne de l'autre côté de l'Atlantique.

Or cette année, des questions plus sensibles, comme le potentiel favoritisme de Google pour ses produits et services sur son moteur de recherche (au titre du DMA) ou bien les efforts de X pour réguler les contenus illégaux (au titre du DSA), pourraient entraîner de dures réactions de la part de l'administration américaine.

Et Donald Trump a déjà prévenu, le mois dernier. Si ces investigations étaient menées à leur terme, et entraînaient des sanctions, il considérerait ces mesures comme autant de protectionnisme déguisé contre des entreprises américaines. Et en réaction, il s'attaquerait à des grandes sociétés européennes opérant aux États-Unis, pour les faire souffrir. Il a d'ailleurs déjà publié une liste d'entreprises pouvant être la cible de représailles, parmi lesquelles on peut retrouver Accenture, DHL ou bien Spotify. Alors, l'UE va-t-elle aller au bout ?