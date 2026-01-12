Dangbei n'est pas venu les mains vides à l'occasion du CES2026. Si la marque présentait des modèles déjà connus, elle a surtout cherché à marquer les esprits avec un prototype : le S8 Ultra Max
Pensé comme une vitrine technologique qui viendrait succéder au S7 Ultra Max, ce vidéoprojecteur n'est pour l'heure qu'un prototype. L'ambition affichée de Dangbei est de montrer qu'il est possible de repousser les limites de la projection à domicile, et même de rivaliser avec les très grandes TV dans un salon éclairé.
6 200 lumens ISO… et un refroidissement liquide pour tenir la distance
Pour son S8 Ultra Max, Dangbei annonce en effet une luminosité qui monte jusqu’à 6 200 lumens ISO. Un chiffre spectaculaire pour un projecteur de ce type, et surtout un défi thermique évident. Sur le stand, la porte-parole de la marque résume la logique : "plus de lumière = plus de chaleur", d’où le recours à un système de refroidissement liquide présenté comme étant bien plus efficace qu’un dispositif classique à air.
En s'approchant du produit en démonstration, on peux effectivement saluer l'effort sur la dissipation thermique avec un châssis qui reste à température modérée et des nuisances sonores imperceptibles.
Triple laser, DLP 0,47", Dolby Vision : la fiche technique vise le haut du panier
Sur le papier, le S8 Ultra Max coche les cases des projecteurs "lifestyle premium" actuels avec sa source triple laser sa puce DLP Texas Instruments 0,47 pouce et sa définition 4K par wobulation. Côté HDR, Dangbei met en avant la compatibilité Dolby Vision et HDR10+ (en plus des formats HDR plus classiques), et confirme l’usage de Google TV.
Autre élément notable, Dangbei met en avant un bloc lumineux composé de 48 unités laser, une architecture déjà introduite sur le S7 Ultra Max et ses 5 800 lumens ISO. Cette source triple laser à multiples modules permet d’atteindre de très hauts niveaux de luminosité tout en améliorant son uniformité, ainsi que la stabilité des couleurs, par rapport à des solutions laser plus simples. Avec le S8 Ultra Max, la marque reprend cette base technologique, mais pousse le curseur plus loin en associant cette architecture à un système de refroidissement liquide, afin de soutenir une luminosité encore plus élevée.
Lens shift et iris mécanique : Dangbei veut rassurer sur l’installation… et sur les noirs
L’installation fait partie des points sur lesquels Dangbei cherche clairement à se démarquer. Le S8 Ultra Max intègre un véritable lens shift, permettant d’ajuster la position de l’image sans recourir systématiquement à la correction de trapèze numérique, au bénéfice de la qualité d’affichage. Le prototype met également en avant un iris mécanique, déjà présent sur le S7 Ultra Max, pensé pour moduler le flux lumineux et améliorer le contraste perçu, ce qui est notamment utile pour améliorer le niveau de détails dans les scènes sombres.
Un "concept preview" assumé… et toujours aucune date
Pour son S8 Ultra Max, Dangbei parle encore d'un "concept preview" : autrement dit, une vitrine, et pour l'heure pas de promesse de lancement imminent. La marque indique en effet ne pas avoir de calendrier ferme, et la question de la disponibilité, notamment en Europe, reste ouverte.
En attendant, le S8 Ultra Max remplit parfaitement sa mission à l'occasion du CES : prouver que Dangbei peux encore repousser les limites avec un produit techniquement ambitieux, et potentiellement taillé pour une projection HDR en grand format.