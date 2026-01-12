Pour son S8 Ultra Max, Dangbei parle encore d'un "concept preview" : autrement dit, une vitrine, et pour l'heure pas de promesse de lancement imminent. La marque indique en effet ne pas avoir de calendrier ferme, et la question de la disponibilité, notamment en Europe, reste ouverte.



En attendant, le S8 Ultra Max remplit parfaitement sa mission à l'occasion du CES : prouver que Dangbei peux encore repousser les limites avec un produit techniquement ambitieux, et potentiellement taillé pour une projection HDR en grand format.