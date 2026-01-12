À compter du 1er janvier, un propriétaire marseillais ne peut plus louer sa résidence principale plus de 90 jours par an sur une plateforme comme Airbnb. Jusqu’ici, le plafond se situait à 120 jours. Trente jours de moins, cela change beaucoup pour ceux qui comptaient sur la haute saison pour rentabiliser leur bien. Pourtant, ce changement ne fait que répondre à la loi « Le Meur/Echaniz », adoptée en 2024. Comme l'explique Patrick Amico, ajoint au maire en charge du Logement de la cité phocéenne, « Marseille décide simplement d’appliquer la loi, rien que la loi, mais toute la loi ».

Pour les logements qui ne constituent pas une résidence principale, le parcours administratif se durcit. Transformer un appartement en meublé touristique suppose désormais des démarches plus complexes, avec des obligations de compensation. En clair, un propriétaire doit remettre sur le marché un logement équivalent en location longue durée. À Marseille, la pression immobilière s’exerce déjà fortement, alors la ville cherche à limiter la disparition des logements accessibles aux habitants, en particulier dans les quartiers centraux et proches du littoral.

Les déclarations sont désormais obligatoires, les numéros d’enregistrement doivent apparaître sur les annonces, et les sanctions financières augmentent en cas de manquement. Les plateformes se retrouvent aussi dans le viseur, car la mairie attend d’elles qu’elles jouent un rôle plus actif dans la régulation des annonces. À force de resserrer l’étau, la municipalité espère réduire le nombre de logements dédiés au tourisme de passage.