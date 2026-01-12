Côté design, cet Asus ROG apparait comme une version modernisée des casques Hifiman de cette tranche de prix (habituellement peu élégants), avec des lignes simples mais efficaces, une robe noire d’un bel effet, et des petites idées stylistiques bien senties, comme l’intégration d’une forme triangulaire très ROG au sein des coques ovoïdes. Le Kithara s’appuie sur une structure métallique, un repose-tête flottant, et de très imposants coussinets (en velours ou en tissu). Son poids de 420 grammes est déjà franchement élevé pour un casque de gaming, mais il reste dans la moyenne pour un casque planaire.