Adepte d’expérimentations, Asus a déjà lancé des concepts de casques audiophiles à travers sa gamme ROG. Nous pensons, par exemple, au Theta Electret et l'intégration d’un transducteur électrostatique pour les aigus. Fruit d’une collaboration avec Hifiman, spécialiste du casque Hifi planaire, le ROG Kithara est un modèle filaire des plus ambitieux.
Ici, l’idée n’est pas nouvelle, partir sur une base de casque de salon, et l’adapter légèrement en intégrant un microphone et en donnant un aspect un peu plus moderne.
Modernisation, mais sans modernité
Oubliez les possibilités infinies d’un produit actif sans fil comme le Audeze Maxwell 2, l’Asus ROG Kithara est bien plus simple, puisque ce casque est uniquement filaire. Deux approches sont possibles : la pure écoute, et l’utilisation avec son microphone. Sans microphone, la marque livre sa création avec un câble modulaire, dont l'extrémité peut accueillir trois types de terminaisons (adaptateurs livrés) : jack 3,5 mm, jack 6,35 mm et une prise symétrique jack 4,4 mm.
Le second cas de figure met en avant un câble avec microphone flexible, câble qui affiche une terminaison en double jack mono (sortie casque, et entrée microphone), afin de se brancher à une carte son PCI ou externe. Asus a également prévu un adaptateur USB-C vers double jack, afin de s’adresser aux utilisateurs de PC portables.
Côté design, cet Asus ROG apparait comme une version modernisée des casques Hifiman de cette tranche de prix (habituellement peu élégants), avec des lignes simples mais efficaces, une robe noire d’un bel effet, et des petites idées stylistiques bien senties, comme l’intégration d’une forme triangulaire très ROG au sein des coques ovoïdes. Le Kithara s’appuie sur une structure métallique, un repose-tête flottant, et de très imposants coussinets (en velours ou en tissu). Son poids de 420 grammes est déjà franchement élevé pour un casque de gaming, mais il reste dans la moyenne pour un casque planaire.
Haut-parleur Hifi à portée de jeu
L’argument principal du Kithara est évidemment son architecture audio, qui comprend un transducteur dit planaire (aussi appelé orthodynamique) de Hifiman. Celui-ci est directement dérivé du casque Annada Stealth Magnet, nous avons ainsi affaire à une référence de 100 mm avec structure magnétique Stealth Magnet (avec aimants en néodyme) et membrane ultra fine de technologie NsD (Neo Supernano Diaphragm).
Sans être la référence la plus haut de gamme du catalogue Hifiman, ce transducteur est déjà (notamment à travers l’Ananda Stealth Magnet) dans ce qui se fait de mieux dans le segment Hifi à moins de 500 euros.
Pour le microphone, Asus opte pour un modèle à capsule MEMS (électro-mécanique), couvrant l’entièreté du spectre audible 20 Hz – 20 kHz.
L’Asus ROG Kithara est annoncé à 360$, ce qui devrait donner un prix proche de 350 euros chez nous. Clairement pas pour toutes les bourses donc, mais pas délirant.